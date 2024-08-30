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Yerel Vicdansızlığın bu kadarı! Engelli vatandaşın akülü sandalyesini çaldılar
Yerel

Vicdansızlığın bu kadarı! Engelli vatandaşın akülü sandalyesini çaldılar

Yeniakit Publisher
2024-08-30 18:15:00 -
Vicdansızlığın bu kadarı! Engelli vatandaşın akülü sandalyesini çaldılar

İzmir'in Konak ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişi, engelli bir vatandaşın akülü tekerlekli sandalyesini çaldı. Kimlik tespiti yapılan şahıslar ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınırken akülü sandalye sahibine teslim edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişi, engelli bir vatandaşın akülü tekerlekli sandalyesini çaldı. Kimlik tespiti yapılan şahıslar ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınırken akülü sandalye sahibine teslim edildi.

İzmir'de, engelli bir vatandaşın akülü tekerlekli sandalyesi 2 kişi tarafından çalındı. O anlar apartmanın güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Konak ilçesinde yaşayan engelli bir vatandaşa ait akülü tekerlekli sandalye, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından 25 Ağustos'ta apartmandan çalındı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden eşkali belirlenen şüphelilerin, sessiz olmaları konusunda birbirini işaretlerle uyarıp, tekerlekli sandalyeyi aldıktan sonra binadan uzaklaştıkları belirlendi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Ş.Y. ve C.D. olduğunu tespit etti. Önceki gün düzenlenen operasyonla Ş.Y. ve C.D. yakalandı, akülü sandalye de sahibine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Y ve C.D. tutuklandı.

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