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Vicdansızlar yaşlı çiftin hayallerini yıktılar

Konya'nın Karatay ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Kara çiftinin yıllarca biriktiği parayla aldıkları araziye kurdukları çiftlikteki bağ evini, ahır ve çevresindeki çitleri yıktı, ekili ürünlere zarar verdi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:23
Vicdansızlar yaşlı çiftin hayallerini yıktılar

Konya'da kimliği belirsiz kişiler, Vahide (60) ve Dursun Kara (65) çiftinin yıllarca biriktiği parayla aldıkları araziye kurdukları çiftlikteki bağ evini, ahır ve çevresindeki çitleri yıktı, ekili ürünlere zarar verdi. Geldiğinde çiftliğin o halini görünce kalbinin duracak gibi olduğunu belirten Vahide Kara, "Büyüklerimizden yardım istiyorum. Ben bu yaştan sonra ne yapayım? Hayallerimi yıktılar" dedi. Çiftlikte traktör lastik izleri bulunurken, jandarma olayla ilgili 2 kişinin ifadesine başvurdu.

Olay, 10 gün önce Karatay ilçesi Karakaya Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, Vahide ve Dursun Kara çiftinin yıllarca biriktirdikleri parayla aldıkları araziye kurdukları çiftlikteki, bağ evini, ahır ve çitleri traktörlerle yıkıp ekili araziye zarar verdi. Çiftliğe geldiklerinde her şeyin yerle bir olduğunu gören Vahide ve Dursan Kara, fenalık geçirdi. 3 yıl önce satın aldıkları araziye, son 2 ay içerisinde bağ evi ve ahır yaptırdıklarını söyleyen Dursun Kara, “Buraya malzemeleri getirdiğimizde köy sakinlerinden bir bize geldi, 'siz yabancısınız, sizi burada istemiyoruz' dedi. İki kez bize burada barınmamamız konusunda tehdit etti. 'Sana burada taş taş üstüne koydurtmam' dedi. Sonra kendisini bir daha görmedik, biz de inşaatı bitirdik. 24 Haziran sabahı oğlum buraya geldiğinde, burasının yerle bir olduğunu görmüş. 500 metrekare çardak yaptık, çatısını yaptıracaktık. Kirada oturuyorum, burası tamamlanınca eşimle burada yaşayacaktık. Elimde hiçbir şey kalmadı, hepsi bitti. 2 ineğim, evlenecek bir çocuğum var, ne yapacağımı bilemedim. Burası bizim son şansımız, vazgeçmek istemiyoruz. Bunu yapanlar hakkında jandarmaya şikayetçi olduk. Buraya 160 bin lira para harcadım. Belki biz eşimle evde uyurken evimizi başımıza yıkacaklardı. Cumhurbaşkanımdan, kaymakamımdan valimden yardım istiyorum” dedi.

‘Umutlarımız yıkıldı’

Oturdukları kiralık evden kısa süre sonra taşınıp, bağ evinde yaşamaya başlamayı planladıklarını, ancak tüm hayallerinin yıkıldığını söyleyen Vahide Kara, şöyle konuştu:

“Küçük bir çiftlik kurma hayalimiz vardı. Hayalimizi de gerçekleştirdik. Kendi yerimizde çalışıp, emek çekip, çocuklarımla torunlarımla geçinmeyi istiyorduk. Bu yaşa gelene kadar birikimlerimizi buraya yatırdık. 3 yıldır geceli gündüzlü hiç durmadan gelip gidiyoruz. Emek emek yılmadan burayı bu hale getirdik. Sabah buraya geldik, virane olmuş. Gördüğümde kalbim duracaktı. Biz içinde varken yıksalardı ne olacaktı. Bunu da yapabilirlerdi. Biz yabancı bir devletten mi geldik, biz de Türk vatandaşıyız. Ben büyüklerimizden yardım istiyorum. Devletimizden yardım istiyorum. Ben bu yaştan sonra ne yapayım. Hayallerim vardı, hayallerimi yıktılar. Biz Ramazan ayında traktöre mazot alacağız diye kendimize iftarlık almadık. Yıllarca gündelik işlere gittik, para biriktirdik, burayı kurmuştuk. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Burayı ayağa kaldırmalarını istiyorum, değilse ben yaşayamam. Ağaçların arasında, ektiğim ekinin içinde, bahçemde olunca mutlu oluyordum. Geldik bir baktık ki bütün umutlarımız yıkıldı.”

Vahide ve Dursun Kara çiftinin şikayeti üzerine jandarma ekiplerinin 2 kişinin ifadesine başvurduğu belirtildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:23
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