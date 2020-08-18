Vicdansız Yunanlılar 125 göçmeni ölüme terk etti
Yunan askerleri tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 125 göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmir'in Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında dün gece bir bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botu Yunanistan güçlerince Türk karasularına geri itilen 44 düzensiz göçmeni kurtarıp karaya çıkardı.
Bir diğer Yunan Zalimliğine Aslan Burnu açıklarında rastlandı. Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot ve can salı içerisinde göçmenler olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botu, ölüme terk edilen 81 göçmeni kurtarıp bota aldı.