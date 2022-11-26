Vicdanları sufleyle çalışıyor: Megayandaş Tarkan ve Ajda Pekkan, çocuk ölümlerine kör! Konya'daki caniliği fırsat bildiler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başıboş köpek sorununa yönelik adım attıklarını ve bakanlarına talimat verdiğini duyurmasının ardından bir el harekete geçti.

Erdoğan'ın örnek olarak gösterdiği Türkiye'nin Avrupa standartlarındaki Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, bir şüphelinin elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler, köpekperestler tarafından sosyal medyaya servis edildi.

Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır" denildi.

Öte yandan olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği, sorumluların tamamının da işten çıkarıldığı bildirildi.

Ayrıca Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Çocuk ölümlerine dut yemiş bülbül olan ünlüler, Konya'daki canilik üzerinden saldırıya geçti

Kalça kemiğindeki kırık nedeniyle sahneleri bir süreliğine rahat bırakan 100'lük Ajda Pekkan, "Bu iyileşme dönemimde beni; Sokak hayvanlarına yapılan eziyetlere ve barınaklardaki zulme engel olmak için yürümeye mecbur bırakmayın. Onlar için yaparım." ifadeleriyle şov yaptı.

CHP'li megayandaştan ikiyüzlülük: Onlar da bu caniler kadar suçlular

Caniliği fırsat bilen Tarkan da AK Parti hükümetini hedef aldı. "Yetkililerin 3 maymunu oynadığını" söyleyerek hakaret eden Tarkan, çocuk ölümlerinde sessizliğin koruyarak ikiyüzlülüğünü gözler önü serdi.

Megayandaş Tarkan, "İzleyemedim üzüntümden bu korkunç görüntüleri. Bu nasıl bir caniliktir ve bu caniliğe tanık olanlar ne vicdansızdır ki bir dur demez, önüne geçmezler bunun. İnsanlığımdan bir daha utandım. Hesabı sorulmalı bunun, cezası verilmeli hayvanlara işkence yapan bu canilerin. Gerçi hep diyoruz bunları ama o sözüm ona yetkililer 3 maymunu oynuyorlar hep. Bilsinler ki, onlar da bu caniler kadar suçlular kayıtsız kaldıkları için. #KonyadaKatliamVar" mesajını paylaştı.

Çocuk ölümlerine körler!

Sosyal medyada sözde tepki gösteren aynı isimler, başıboş köpek saldırılarında ikiyüzlülük sergiliyor.

Bu zamana kadar onlarca çocuk başıboş köpek saldırıları nedeniyle ölürken, bu olaylara karşı 3 maymunu oynayan Tarkan ve Ajda Pekkan gibi ünlüler, sözde vicdanlarının bir yerlerden gelen sufleyle harekete geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte ünlülerin 3 maymunu oynadığı, başıboş köpek saldırıları nedeniyle ölen veya yaralanan çocuklardan bazıları: