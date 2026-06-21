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2026 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM TYT cevap anahtarı PDF nasıl indirilir?

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2026 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM TYT cevap anahtarı PDF nasıl indirilir?

Milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde yüz binlerce salonda eş zamanlı uygulanan zorlu maratonun ardından gözler ÖSYM’ye çevrildi. Sınav salonlarından çıkan adaylar ve aileleri arama motorlarında "ÖSYM YKS cevap anahtarı yayınlandı mı, TYT soruları ne zaman açılacak?" sorularına yanıt arıyor.

#1
Foto - 2026 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM TYT cevap anahtarı PDF nasıl indirilir?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Türkiye genelinde yüz binlerce salonda eş zamanlı olarak uygulanan sınavda adaylara Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testlerinden sorular yöneltildi. 165 dakika süren oturumun ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrildi. Adaylar, TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarının açıklanacağı anı beklerken, soruların ilk etapta yüzde 10’unun, ardından tamamının erişime açılması bekleniyor. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Temmuz’da ilan edilecek.

#2
Foto - 2026 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM TYT cevap anahtarı PDF nasıl indirilir?

2026 YKS maratonunun ilk oturumu olan TYT tamamlandı. Milyonlarca adayın katıldığı sınavın ardından gözler ÖSYM’nin açıklayacağı soru ve cevap anahtarına çevrildi. TYT soruları ve cevapları, osym.gov.tr ve dokuman.osym.gov.tr adresleri üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 22 Temmuz’da ilan edilecek.

#3
Foto - 2026 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM TYT cevap anahtarı PDF nasıl indirilir?

YKS CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI, CEVAPLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS cevap anahtarı esasen üç oturumun yani TYT, AYT ve YDT oturumları sonrası bu üç sınavın cevap anahtarlarının yayınlanmasının ardından tamamlanmış olacak. YKS'nin ilk oturumu TYT'nin cevap anahtarı sınav bitimi olan saat 13.00'ün ardından ÖSYM tarafından açıklanacak. Ancak açıklama saati kesin olarak bilinmiyor. TYT cevap anahtarlarına ÖSYM’nin resmi internet sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.

#4
Foto - 2026 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM TYT cevap anahtarı PDF nasıl indirilir?

Sınavın bitmesiyle birlikte YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM, YKS cevap anahtarını genellikle tüm oturumların (TYT, AYT ve YDT) tamamen tamamlanmasının ardından, yani pazar günü akşam saatlerinde ya da oturumların bitişini takip eden ilk saatlerde erişime açmaktadır. Cevap anahtarı yayınlandığı an adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden kendi kitapçıklarını görüntüleyebilecek.

#5
Foto - 2026 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM TYT cevap anahtarı PDF nasıl indirilir?

YKS SORULARININ YÜZDE KAÇI AÇIKLANACAK? YKS sınavlarının oturumları tamamlandıktan hemen sonra ÖSYM, soruların ve cevap anahtarının sadece yüzde 10'luk kısmını resmi internet sitesinden açıklıyor.

#6
Foto - 2026 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM TYT cevap anahtarı PDF nasıl indirilir?

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.

#7
Foto - 2026 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM TYT cevap anahtarı PDF nasıl indirilir?

YKS PUANI NASIL HESAPLANIR? YKS yerleştirme puanı, adayların sınavdan elde ettikleri puan ile Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) birleşiminden oluşur. İşte puan hesaplama sürecinin temel dinamikleri:

#8
Foto - 2026 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM TYT cevap anahtarı PDF nasıl indirilir?

Net Hesaplama: YKS'de her 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürmektedir. Bu kurala göre net sayısı şu formülle bulunur:

#9
Foto - 2026 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM TYT cevap anahtarı PDF nasıl indirilir?

Net = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4) Örneğin, bir testte 36 doğru ve 8 yanlış yapan bir adayın neti 36 - (8 / 4) = 34 olacaktır.

#10
Foto - 2026 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM TYT cevap anahtarı PDF nasıl indirilir?

Ham Puan ve Yerleştirme Puanı: Ham Puan: Her testteki netler, ilgili testin katsayısıyla çarpılır ve bu değerler toplanarak üzerine sabit bir başlangıç puanı eklenir. Bu toplam, adayın ham (ağırlıklı) puanını oluşturur.

#11
Foto - 2026 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM TYT cevap anahtarı PDF nasıl indirilir?

Yerleştirme Puanı (YP): Ham puana, OBP katkısı eklenerek elde edilen puandır. Tercihlerde esas alınan puan bu yerleştirme puanıdır.

#12
Foto - 2026 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM TYT cevap anahtarı PDF nasıl indirilir?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Katkısı: Diploma notunuz, YKS yerleştirme puanınıza önemli bir katkı sağlar.

#13
Foto - 2026 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM TYT cevap anahtarı PDF nasıl indirilir?

Diploma notu (50-100 arasında), 5 ile çarpılarak 250-500 aralığında bir OBP'ye dönüştürülür.

#14
Foto - 2026 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM TYT cevap anahtarı PDF nasıl indirilir?

Bu OBP'nin yüzde 12'si (OBP × 0,12) sınav puanınıza eklenir. Yüksek diploma notuna sahip adaylar, bu sayede yerleştirme puanlarında avantaj elde ederler.

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