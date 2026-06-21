2026 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM TYT cevap anahtarı PDF nasıl indirilir?
Milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde yüz binlerce salonda eş zamanlı uygulanan zorlu maratonun ardından gözler ÖSYM’ye çevrildi. Sınav salonlarından çıkan adaylar ve aileleri arama motorlarında "ÖSYM YKS cevap anahtarı yayınlandı mı, TYT soruları ne zaman açılacak?" sorularına yanıt arıyor.