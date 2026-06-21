2026 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM TYT cevap anahtarı PDF nasıl indirilir?

YKS CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI, CEVAPLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS cevap anahtarı esasen üç oturumun yani TYT, AYT ve YDT oturumları sonrası bu üç sınavın cevap anahtarlarının yayınlanmasının ardından tamamlanmış olacak. YKS'nin ilk oturumu TYT'nin cevap anahtarı sınav bitimi olan saat 13.00'ün ardından ÖSYM tarafından açıklanacak. Ancak açıklama saati kesin olarak bilinmiyor. TYT cevap anahtarlarına ÖSYM’nin resmi internet sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.