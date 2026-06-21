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Klopp Türkiye'nin neden elendiğini açıkladı: 'Çok üzüldüklerini biliyorum'

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Klopp Türkiye'nin neden elendiğini açıkladı: 'Çok üzüldüklerini biliyorum'

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na erken vedası tüm dünyada şok etkisi yaparken, Alman teknik direktör Jürgen Klopp millilerin neden elendiğini açıkladı.

#1
Foto - Klopp Türkiye'nin neden elendiğini açıkladı: 'Çok üzüldüklerini biliyorum'

2026 Dünya Kupası Türkiye için tatsız geçti. İlk maçta Avustralya'ya 2-0 kaybeden Milliler, ikinci maçta Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve kupaya erken veda etti.

#2
Foto - Klopp Türkiye'nin neden elendiğini açıkladı: 'Çok üzüldüklerini biliyorum'

Son maçına ABD karşısında çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, kupaya erken vedanın sonrası eleştirilerin hedefi oldu. Millilerin erken vedası Türkiye'de olduğu kadar dünya spor kamuoyunda da geniş yer buldu.

#3
Foto - Klopp Türkiye'nin neden elendiğini açıkladı: 'Çok üzüldüklerini biliyorum'

Klopp Türkiye'nin neden elendiğini açıkladı Jürgen Klopp Türkiye'nin neden elendiğine dair değerlendirmelerde bulundu. Magenta TV'ye konuşan dünyaca ünlü futbol adamı şunları söyledi:

#4
Foto - Klopp Türkiye'nin neden elendiğini açıkladı: 'Çok üzüldüklerini biliyorum'

"Ne kadar üzüldüklerini çok iyi biliyorum" "Yıllar içinde çok sayıda Türk arkadaş edindim ve şu an ne kadar üzüldüklerini çok iyi biliyorum. Turnuvaya büyük bir coşkuyla başlamışlardı ama bu yaşananlar, Türkiye gibi olağanüstü bir takımın neden bazen turnuvalarda hedeflediği sonucu alamadığının net bir örneği oldu.

#5
Foto - Klopp Türkiye'nin neden elendiğini açıkladı: 'Çok üzüldüklerini biliyorum'

"Üzerlerindeki baskıya dayanamadılar" 'Yeterince istemediler mi?' derseniz, kesinlikle hayır; maçı izleyen herkes ne kadar çok istediklerini gördü. Ancak üzerlerindeki baskı muazzamdı ve buna dayanamadılar.

#6
Foto - Klopp Türkiye'nin neden elendiğini açıkladı: 'Çok üzüldüklerini biliyorum'

"Ağır psikolojik baskı yüzünden kendileri gibi olamadılar" Kazanmayı o kadar çok istediler ki hücum yaparken savunma güvenliğini sağlama planını tamamen unuttular. Sonuç olarak turnuvanın başındaki oyunlarından uzaklaştılar ve bu ağır psikolojik baskı yüzünden artık kendileri gibi olamadılar"

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