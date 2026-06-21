Klopp Türkiye'nin neden elendiğini açıkladı: 'Çok üzüldüklerini biliyorum'

"Ne kadar üzüldüklerini çok iyi biliyorum" "Yıllar içinde çok sayıda Türk arkadaş edindim ve şu an ne kadar üzüldüklerini çok iyi biliyorum. Turnuvaya büyük bir coşkuyla başlamışlardı ama bu yaşananlar, Türkiye gibi olağanüstü bir takımın neden bazen turnuvalarda hedeflediği sonucu alamadığının net bir örneği oldu.