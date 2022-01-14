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Gündem Vicdanları sızlatan olay! İşçiyi üzeri kirli diye bagajda taşıdı
Gündem

Vicdanları sızlatan olay! İşçiyi üzeri kirli diye bagajda taşıdı

Antalya'da bir inşaat firması sahibi, ayakkabısını değiştirmek için yapı markete götürdüğü işçiyi üzeri kirli diye koltuk yerine bagajda taşıdı. Durumu görenler ise olaya büyük tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 00:38:00 -

Vicdanları sızlatan olay geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşandı.

İnşaat sektöründe iş yapan bir firma sahibi, inşaatta çalışan işçiye iddiaya göre çalışırken giymek üzere ayakkabı aldı ancak numarası küçük geldi. Bunun üzerine patron, işçiyi mağazaya götürmek istedi.

Görenler tepki gösterdi

Yapı marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı. Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı.

Kameralara yansıdı

Görenlerin büyük tepkisine yol açan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

İşçinin binmek istediğini söyledi

Araç sahibi ise, işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini iddia etti.

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