VGM ortaöğretim burs sonuçları sorgulama ekranı 2021 VGM ortaöğretim burs sonuçları

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim öğrencilerine verilen burslar için başvuru süreci, 30 Ekim tarihinde sona erdi. VGM burs sonuçları için öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. Peki, VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi mi?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu ortaöğretim öğrencileri ve veliler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. 2021 VGM ortaöğretim burs Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ancak VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

VGM burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı. VGM BURS SONUÇLARI EKRANI 2021 TIKLAYIN

VGM burs ücreti ne kadar?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.