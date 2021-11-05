Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl onlarca öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Yükseköğrenim burs başvuruları 1 Kasım’da başladı. VGM yükseköğrenim burs başvurusu 15 Kasım’da sona erecek. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursu ne kadar 2021

VGM burs başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden yapılıyor. Başvurular 15 Kasım'da sona erecek. Adaylar VGM burs miktarını da merak ediyor. VGM bursu her ay 400 TL olarak ödeniyor. Yabancı uyruklu öğrenciler içinse bu rakam 600 TL olarak açıkladı.

Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. VGM sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirtilmedi. Ancak geçtiğimiz senelere baktığımızda KYK sonuçları açıklandıktan bir süre sonra VGM burs sonuçlarını ilan ediyor. KYK başvuruları 5 Kasım’da başladı. Başvuru işlemi ise 8 Kasım 23.59’da sona erecek. KYK sonuçlarının açıklanacağı tarih de henüz belli değil. Konu hakkında detaylı bilgi paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.