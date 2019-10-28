VGM burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 30 Ekim'de sona erecek olan VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularına ortaöğrenim ve yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor. Peki, Öğrencilerin merakla beklediği VGM 2019 burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM 2019 burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM ortaöğrenim burs başvuruları 9 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru yapan binlerce öğrenci, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

Ortaöğrenim VGM burs miktarı

Burs almaya hak kazanan ortaöğrenim öğrencilerine her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.

VGM Yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman bitecek?

Yükseköğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de sona erecek.

Yükseköğrenim burs başvuruları başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.