Veysi Dündar Halk TV'de ordumuzu küçümseyip dalga geçti!

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Halk TV'de devlet düşmanlığı propagandası yapan Yazar Veysi Dündar, ordunun ve emniyetin tasfiye edilmiş durumda olduğunu söyleyerek çok güçlü bir devletimizin olmadığını iddia etti.

AYM üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı ‘Işıklar yanıyor’ tweetinin yankısı devam ediyor. Halk TV’de AYM’nin durumuyla ilgili yapılan tartışmada skandal ifadelere yer verildi. Devlet düşmanlarının yine bir araya geldiği Halk TV’de Türkiye karşıtı propaganda yapılarak devlet güçsüz bir ülke olarak gösterildi.

Orduyu yerden yere vurdular

Yabancı devletlerin kendinden başka devletleri güçsüz göstermeye çalışması gibi kendi ülkesini güçsüz konumlandıran Veysi Dündar, Türkiye’nin ordusunu, emniyetini yerden yere vurdu.Dündar, ‘Hali hazırda kara savaşında bulunabilecek ne ordu ne emniyet kaldı.’ şeklinde skandal ifadelere imza atarak kahraman ordumuzla dalga geçti.

FETÖ propagandası yaptı



FETÖ’cülerin tasfiyesinden sonra başarılı operasyonlar yürüten emniyet, ordu, yargı kurumlarıyla ilgili küçük düşürücü ifadeler kullanan Dündar, yapılan tasfiyeleri de eleştirerek FETÖ propagandası yaptı.

Türkiye düşmanlığı güden Dündar, kahraman ordumuzun Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı gibi terör örgütlerine karşı yürüttüğü başarılı operasyonları hiçe saydı. Türkiye’nin doğusunda, Suriye’de ve birçok bölgede teröristlerden temizlenen bölgelerde halkın rahata kavuştuğunu görmezden gelerek yalan iddialarda bulundu.

Dündar'ın sözlerine vatandaşlardan tepki

Aynı şekilde Türkiye, yerli ve milli olan İHA ve SİHA’larımız da terör örgütü PKK’ya nefes aldırmamaya devam ederken karadan ve havadan müdahalelerle kıpırdayamaz hale gelen örgütte birçok terörist teslim olmaya devam ediyor.

TSK için küçük düşürücü ifadeler kullanan Dündar'ın bu ifadelerine tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları bu karalayıcı ifadeleri kullanan Dündar için yetkilerin harekete geçmesi çağrısında bulundu.