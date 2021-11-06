Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in açılışı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır" dedi. Barajın açılışıyla birlikte pek çok kişi “Veysel Eroğlu kimdir?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Veysel Eroğlu kimdir? Prof. Dr. Veysel Eroğlu hayatı

Veysel Eroğlu 18 Ağustos 1948'te Afyorkarahisar Şuhut'ta dünyaya geldi. Babasının adı ibrahim, annesinin adı Emine'dir. 1966 yılında Afyon Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi.

Hollanda'nın Delft şehrinde araştırmalar yapan Eroğlu, 1984'te doçent, 1991'de İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Profesör oldu. İTÜ İnşaat Fakültesi; Yönetim Kurulu Üyeliği, Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Akademik kariyerinin ardından 1994 yılında İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi'nin genel müdürlüğü görevine başladı. Hizmet ettiği süre içerisinde 600 tesisi hizmete aldı, atık su arıtım oranı %9’dan % 90’lara çıkarıldı ve 1994 yılından itibaren, mevcut arıtma tesisleri tamamen yenilendi. 11 Ocak 1999 tarihinde istifa ederek görevinden ayrılmıştır. 11 Ocak 1999 tarihinde istifa ettiği görevine 21 Mayıs 1999 tarihinde tekrar İSKİ Genel Müdürü olarak başladı. Fakat 3 Ekim 2002 tarihinde bu görevinden ayrıldı.

Eroğlu, 4 Şubat 2003 tarihinde DSİ genel müdürlüğü görevine başladı. Genel müdürlüğü döneminde Eroğlu, duran inşaatları yeniden başlattı, 366 adet tesisi hizmete açtı ve yaklaşık 10 milyar TL’lik yatırımı tamamladı. 30 Aralık 2003 tarihinde görev bıraktı. 23 Mart 2004 ve 8 Mayıs 2007 tarihleri arasında tekrar DSİ müdürlüğü görevini sürdürdü.

Eroğlu, ilk defa 2007 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi. 2011 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde İzmir, Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde ise Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi.

Eroğlu 2007 Türkiye genel seçimleri sonrasında Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 60. Türkiye Hükümeti'nde Çevre ve Orman Bakanlığı görevinde yer aldı. Bu dönemde Türkiye'nin bütün şehirleri için içmesuyu eylem planları hazırlanması ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri kurulması gibi çalışmalar yapıldı. Görev süresi 6 Temmuz 2011 tarihinde bitmiştir.

2011 Türkiye genel seçimleri sonrasında Erdoğan tarafından kurulan 61. Türkiye Hükümeti'nde Orman ve Su İşleri Bakanı olarak görevlendirildi. Bu dönemde 3.107 tesis hizmete alınması, Konya'nın 100 yıllık rüyası Mavi Tüneli tamamlanması, Melen Projesi ile kıta’dan kıtaya su verilmesi ve 1.450 adet meteorolojik gözlem istasyonu kurulması gibi birçok proje hayata geçirildi. Erdoğan'ın 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde de bu görevine devam etti.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamayınca ve koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alınamayınca erken seçim kararı alındı. Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim hükümetinde de Orman ve Su İşleri bakanı olarak yer aldı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri sonrasında Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükümeti'nde ve Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükümeti'nde de Orman ve Su İşleri bakanı olarak yer aldı. 10 Temmuz 2018'de görevini Bekir Pakdemirli'ye devretti.

İyi düzeyde İngilizce bilen Eroğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.