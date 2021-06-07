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Aktüel Veyis Ateş Habertürk’ten ayrıldı mı?
Aktüel

Veyis Ateş Habertürk’ten ayrıldı mı?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in hedefindeki son gazeteci Veyis Ateş oldu. Habertürk’te Türkiye'nin Nabzı Özel programının sunuculuğunu yapan Veyis Ateş, akşam haberlerine çıkmayınca Veyis Ateş Habertürk’ten ayrıldı mı? sorusu da sorulmaya başlandı. Veyis Ateş neden televizyona çıkmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 18:20:00 - 2021-06-07 18:21:06
Veyis Ateş Habertürk’ten ayrıldı mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'te katıldığı programdaki gazeteciler arasında yer alan Veyis Ateş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hedefinde. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, son yayınladığı videoda firari Sezgin Baran Korkmaz'a ait Bodrum'daki lüks Paramount Otel'de gazeteciler Rasim Ozan Kütahyalı ve Veyis Ateş'in kaldığını iddia etmişti. 

Veyis Ateş'in Habertürk'te akşam haberlerini sunup sunmayacağı merak konusu olmuştu. Habertürk TV'de saat 17.00'de ekranlara gelen Akşam Haberleri'ni Veyis Ateş'in yerine Ceren Bektaş Atuk sundu. Programın açılışında Atuk,Veyis Ateş'in yıllık izne çıktığını söyledi.

 

Veyis Ateş Habertürk’ten ayrıldı mı?

Veyis Ateş yaptığı açıklamada ekrana çıkmamasıyla ilgili, "Bugün olmayacağım. Sonrasına da kamuoyu açıklaması yapacağım'' ifadelerini kullandı. Ateş, "Peker'in açıklamalarıyla ilgisi yok. Bu süreçler tamamen benimle alakalı" diye konuştu.

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