28 Nisan 2021: Dr. Suat Arusan’ın vefatı (Doğal Hayat Kliniği Kurucu Hekimi)

1952 yılı Manisa doğumludur. İzmir Özel Türk Kolejinde orta öğretimini tamamlayıp 1974 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1974-1978 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı’nda ihtisasını tamamlamasının ardından Manisa’da 30 yıl özel çocuk hekimliği yaptı.







Uzun yıllar çalışmalarını sürdürdüğü doğal tedaviler alanında 2006 yılında Doğal Hayat Polikliniğini kurarak, Manisa’da uyguladığı doğal tedavi metotlarını, (Tıbbi sülük tedavisi, hacamat, ozon, akupunktur, osteopati, proloterapi, fitoterapi gibi..) 2010 yılından itibaren Ankara’da devam etmekteydi.

Fitoterapi de bilinçli olarak kullanımını sağlamak açısından bitkisel gıda takviyeleri ve tıbbi sülük tedavisinde kullanılan sülüklerin kaynağının güvenilir olmasının önemi açısından tıbbi sülük üretimi yapan Arusanfarma firmasının da kurucusudur.







Dr. Suat Arusan, 8 yıl Manisa ETV televizyonunda her hafta Cuma akşamları üç saatlik canlı yayın akışında “Evrensel Diyalektik” programı adı altında entelektüel, sosyal ve sağlık programları yaptı.







2014 yılında Sağlık Bakanlığının Geleneksel ve Tamamlayıcı tedaviler yönetmeliği çalışmalarında Tıbbi Sülük tedavisi komisyon başkanlığı yapan Dr. Arusan, hekimlik görevine Ankara Doğal Hayat Kliniğinde devam etti.

Kronik hastalıklarda, Geleneksel Tedavi yöntemlerini 12 yıl başarıyla uygulayan Dr. Arusan’a, karşı dava açıldı. Dava neticesinde Danıştay ‘bu tedavilerin araştırılmasına karar verdiği için’ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri altında “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedaviler” birimi oluşturdu.







Bu kurumun başkanı olan Dr. Zafer Kalaycı ve ekibinin 4 yıllık çalışma sonucunda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedaviler yönetmeliği 27.10.2014 tarih ve 29158 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece 15 tane geleneksel yöntem, tedavi kapsamına alındı, yasal bir zemin oluşturularak bu yöntemlerin eğitim alan hekimler tarafından yapılması sağlandı.







Dr. Suat Arusan’ın azmi, çabası, fikri takibi ve Allah’ın yardımı sayesinde, bu alanda hizmet vermek üzere yüzlerce merkez açıldı, bu merkezlerde yüzlerce hekim, binlerce sağlık çalışanı hizmet veriyor ve sayısız hasta şifa buluyordu. Dr. Arusan 2012 yılında İstanbul Üsküdar da 5 katlı müstakil bir klinik daha açtı. Geleneksel Tedavileri artık yasal bir sıkıntı yaşamadan 28 Nisan 2021’deki vefatına kadar devam ettirdi.