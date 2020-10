Vestel, voleybol milli takımlarının sponsoru oldu

ANKARA (AA) - Vestel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ana sponsoru, Erkek Voleybol Milli Takımı'nın da resmi sponsoru oldu.

Türk voleybolunun 2016-2017 sezonundan beri ana sponsoru olan Vestel, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ana sponsoru, Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımının resmi sponsoru olan Vestel, ayrıca TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'na da isim sponsoru olarak adını verdi.

Voleybol kadın ve erkek milli takımların sponsorluk anlaşması on-line yapılan toplantıyla kamuoyuna duyuruldu.

Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, 2016-2017 sezonundan beri Türk voleybolunun ana sponsoru olduklarını belirterek, "Vestel ve voleybol ailesi olarak 4 yıldır mutlu mesut bir birlikteliğimiz var, kazan kazan şeklinde giden. Hem sporu hem sponsorluğu büyüten işlere imza attık. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve ekibiyle beraber." dedi.

Güler, 2016 yılında 2 yıl süreli sponsorluk anlaşması yaptıklarını ancak uzatarak nereye geldiklerini belirterek, "Şimdi 3 yıllık bir akde imza attık, başkanla beraber. İşbirliğimizi biraz daha uluslararası boyuta taşımayı hayal ettiğimizi konuştuk. Biliyorsunuz Vestel kendi sektöründe 22 yıldır aralıksız ihracat veriyor. Dünyada 155 ülkeye ihracat yapıyoruz. Milli takımlarımız da kadın milli takım, erkek milli takım olsun her yaş kategorisinde uluslar arası faaliyetlerini göz önünde bulundurunca biz biraz daha bu işin Vestel Venus Sultanlar Ligi sponsorluğundan milli takımlar sponsorluğuna geçmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun da bu sponsorluğa çok olumlu baktığını kaydeden Güler, "Buradaki sponsorluğumuzu maddi manevi büyüterek bir ileri boyuta taşıdık. Hem kadın milli takımımızın ana sponsoruyuz çok şükür göğüs reklamlarında yer alacağız bütün yaş gruplarının, hem erkek milli takımımızın yine bütün yaş kategorilerinde resmi sponsoruyuz." şeklinde konuştu.

Güler, "Aynı zamanda Türk voleybolunun bir alameti farikası olan Burhan Felek Spor Salonu'nun da isim sponsorluğunda bu büyük pakete dahil olduk. 'Türkiye Voleybol Federasyonu Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu' olarak isimlendirilecek. Bundan sonra da 3 yıl boyunca sponsorluğumuz devam edecek. Türkiye'deki tüm voleybol paydaşlarına dokunmamıza olanak sağlayan bu iş birliğinin voleybolumuza hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.





- TVF Başkanı Üstündağ: "Takım sporunda olimpiyata giden tek branşız"





Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Vestel ailesine katkılarından dolayı çok teşekkür ettiğini belirterek, "Vestel ile 2016-2017 sezonunda başlayan değer ortaklığımıza bugün bir yenisi daha eklenmekte, bunun mutluluğunu heyacanını yaşıyoruz." dedi.

Vestel'in bugüne kadar Türkiye Voleybol Federasyonuna ana sponsorluğuyla destek verdiğini dile getiren Üstündağ, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın en iyi ligi olan Sultanlar Ligi'ne isim sponsoru oldu. Erkek milli takımın ana sponsoru oldu. Vestel artık başta A Milli Kadın Voleybol Takımı olmak üzere, tüm kadın voleybol milli takımlarının ana sponsorluğunu; yine başta A Milli Erkek Voleybol Takımı'yla birlikte tüm erkek voleybol milli takımlarımızın resmi sponsorluğunu üstlenecek. Ayrıca bugün itibariyle Vestel, ulusal ve uluslararası alanda müsabakaların oynandığı TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'na isim sponsoru olacağını paylaşmak istiyorum. Bu anlaşmayla birlikte salonun adı artık 'TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu' olarak anılacak. Sizlerin huzurunuzda bir kez daha, başta Vestel Genel Müdürü Ergün Güler olmak üzere tüm Vestel ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, anlaşmanın Türk Voleybolu adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Üstündağ, Vestel ile hep uzun soluklu anlaşmalar yaptıklarını belirterek, "Türk voleybolu önemli başarılar elde etti, etmeye de devam ediyor. Türkiye olarak çok şey hak ediyoruz, çok güzel emekler veriyoruz, bunun karşılığını almak istiyoruz. Bizi üzen konu; Hollanda'ya verilen bir olimpiyat elemesiydi bu bizi çok üzdü. Her şeyde bir hayır var; oyuncularımızla da teknik ekiple de konuştuk ve bunun üstesinden geleceğimizi. Göreve başladığımdan beri her turda bir madalya diyorduk, çok şükür ki her turda bir madalya ile evimize döndük. Bu başarıları sayarken sponsorlarımızın desteğini de küçümseyemeyiz, bu destekler çok önemli. Takım sporunda bugün itibariyle olimpiyata giden tek branşız. Her şeyiyle layık olmaya çalışıyoruz. Tek eksiğimiz artık salonlara seyirci olarak dönmemiz, inşallah bu sıkıntılı günleri de atlatacağız, bir araya geleceğiz diye düşünüyorum. Tekrar atılan bu imzaların hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.