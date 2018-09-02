Vestel Ventures, IFA’ya damga vurdu

Yatırım yaptığı şirketlerin ürünlerini IFA 2018’de sergileyen Vestel Ventures; çay demleyen akıllı otomat, parmak damar izi okuyucusu, telefonun batarya ömrünü yüzde 20 arttıran lityum iyon pil, şehir asistanı ve web tabanlı müşteri geri bildirim platformunu Berlin’de tüketiciyle buluşturdu. Genel Müdür Metin Salt, fikirlere hayat, girişimcilere el vermeye devam edeceklerini belirterek, “Yenilikçi ürünlere ve şirketlere yardımcı oluyoruz, olacağız” dedi.