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Vestel Sınırsız TV'ye uluslararası tasarım ödülü

Vestel Sınırsız TV, dünyanın en geniş kapsamlı tasarım yarışması olan A'Design Award 2018-2019'dan "Golden A Design" ödülü aldı

06 Haziran 2019 Perşembe 11:11
Vestel Sınırsız TV'ye uluslararası tasarım ödülü

İSTANBUL (AA) - Vestel Sınırsız TV, bu kez de A'Design Award 2018-2019'dan "Golden A’Design Award" ile ödüllendirildi.

Vestel açıklamasına göre, şirket, IFA 2018 fuarında sergilenen ve ocak ayında satışa çıkan Türkiye’nin ilk sınırsız (borderless) TV’si ile dünyanın en geniş kapsamlı tasarım yarışması olan A'Design Award 2018-2019'dan "Golden A Design" ödülü ile döndü.

Vestel Sınırsız TV, ödül organizasyonunun bu yıl Dijital ve Elektronik Ürün Tasarımı kategorisinde ödül alan tek televizyon oldu.

Sadece 4 milimetre olan Vestel Sınırsız TV, inceliğindeki çerçevesi, şık tasarımı ile dikkati çekiyor.

Vestel Quantum Renk Paleti teknolojisi sayesinde en ince detayları bile ön plana çıkaran 65 inç boyutundaki ürün, yüksek parlaklık teknolojisi ile parlak ve aydınlık görüntü sağlıyor.

HDR ve Dolby Vision teknolojisi ile de daha parlak, detaylı ve yüksek kontrastlı görüntüye ulaşan ürün, dahili 4K uydu alıcısı sayesinde ekstra cihaza ihtiyaç duymadan 4K yayınları, Smart TV özelliği sayesinde de farklı içerikleri izleme olanağı sunuyor.

İtalya’da gerçekleşen A'Design Award Tasarım Yarışması'nda her yıl 80 kategoride yüzlerce marka değerlendiriliyor. Yarışmaya katılan çalışmalar üç farklı jüri ekibi tarafından işlevsellik, ergonomi, mühendislik, sunum, inovasyon ve teknoloji gibi çeşitli başlıklar altında inceleniyor.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:11
  1. sınırsız TV
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