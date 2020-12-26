Vestel City'nin teknolojisi 157 ülkeye ihraç ediliyor

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Vestel üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, "Vestel olarak 2020 yılında 17 bin çalışanımızla, Ar-Ge ve inovasyona odaklandık. Tasarım, donanım ve yazılımları Vestel mühendisleri tarafından yapılarak Vestel City’de ürettiğimiz teknolojiyi dünyanın 157 ülkesine ulaştırdık." dedi.

Erdoğan, AA muhabirine şirketinin 2020 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Hedeflere ulaşarak önemli başarılara imza attıkları 2019’un ardından 2020 yılına da hızlı ve yoğun bir iş temposuyla başladıklarını anlatan Erdoğan, Türkiye’nin elektrik elektronik sektöründe 22’nci kez ihracat şampiyonu olmanın gururunu bir kez daha yaşadıklarını söyledi.

"Vestel olarak 2020 yılında 17 bin çalışanımızla, Ar-Ge ve inovasyona odaklandık. Tasarım, donanım ve yazılımları Vestel mühendisleri tarafından yapılarak Vestel City’de ürettiğimiz teknolojiyi dünyanın 157 ülkesine ulaştırdık." bilgilerini veren Erdoğan, bu yıl da küresel pazarda dünya devleriyle rekabeti başarılı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Global şirketlerle iş birliklerini artırdıklarını anlatan Erdoğan, ihracat çalışmalarının kapsamını daha da genişletmek için marka iş birlikleri ve satın almaları sürdürdüklerini kaydetti.

Yılın son çeyreğinde İngiltere beyaz eşya pazarının önemli oyuncularından Crosslee PLC şirketinin Hostess ve White Knight ticari markalarının Avrupa'daki isim, üretim, fikri mülkiyet, alan adları ile satış hak ve yetkilerini satın aldıklarını anımsatan Erdoğan, "Bu satın alma ile özellikle İngiltere ve AB ülkelerindeki gücümüze güç katmayı hedefliyoruz.



Öte yandan dünyanın en büyük elektrik hizmeti şirketlerinden Iberdrola ile uluslararası elektrikli araç şarj cihazları (EVC) projesi için anlaşma sağladık. Avrupa’nın birçok önemli bölgesine 2020-2021 yılları arasında Iberdrola tarafından konumlandırılacak EVC’leri biz üreteceğiz. Iberdrola’nın EVC ihalesini kazanarak üreticisi ve tedarikçisi olmaya hak kazandık. Halihazırda tüm dünyaya EVC ihracatına devam ediyoruz. Bu proje ile ilk etapta İberdrola’nın İngiltere, İtalya ve İspanya’da kuracağı elektrikli araç şarj noktaları için destek olacağız. İlerleyen süreçte projenin diğer ülkelere de yayılması hedefliyoruz." yorumunu yaptı.





- "Türkiye krizlerden güçlü çıkmayı başarmıştır"





Erdoğan, şirket açısından yaşanan güzel gelişmelerin yanı sıra tüm dünyayı derinden etkileyen bir pandemi sürecine girdiklerini ifade ederek, kasım ayında Çin’de başlayan ve hızla yayılan salgın sürecini yakından ve titizlikle takip ettiklerini söyledi.

Çin ve Kore’de yükselen salgının hızla doğal ihracat pazarları konumunda bulunan Avrupa ülkeleri ve Amerika’ya ulaştığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz 2020 yılının ilk çeyreğinde planlanan faaliyetlerimizi yürütüyorken, bir yandan kriz aksiyon planlarımızı hazırlıyorduk. Salgın, Avrupa ülkelerine nazaran Türkiye’ye geç ulaştı. Türkiye’ye ulaştığında pandemi ilan edilmiş, lojistik kaynaklı yavaşlamalar başlamıştı. Türkiye, daima krizlerden güçlü çıkmayı başarmış, kendine has risk yönetim yapısıyla zorlu süreçleri mümkün olan en başarılı şekilde yönetmiştir. Biz de Vestel olarak odağımıza çalışan ve toplum sağlığını merkeze alan uygulamaları hızlı bir şekilde hayata geçirdik ve üretim ve istihdamda sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı da bulunduk.

Ülke çapında virüse karşı verilen mücadeleye destek olarak sorumluluk aldık, almaya da devam ediyoruz. Pandemi döneminde planlı iki duruş dönemi dışında faaliyetlerimizi sürdürdük. Bu süreçte sipariş iptali yaşamadık. Yeni normal olarak adlandırılan sürece geçişle birlikte özellikle Avrupa ülkelerine ihracatımızı normal seviyelere ulaştırdık. İç pazarda ise tüketicimizin bu dönemdeki tüm beklentilerine yanıt vererek her zamanki gibi onların yanında olduk."





- "Ürün ve teknolojilerimizle bireylerin sağlıklı yaşam isteklerini destekliyoruz"





Erdoğan, Vestel olarak sahip oldukları vizyon ve teknolojik gelişimlerin öncüsü olma misyonu sayesinde bugün insanların en çok ihtiyaç duyduğu şeylerin başında gelen hijyen konusunda bireylere ürün sunabildiklerini ifade ederek, iki yıl önce Avrupa’nın en önemli tüketici elektroniği fuarlarından IFA’da tanıttıkları "Gün Işığı" teknolojisinin de bunun en iyi örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Vestel Ar-Ge ekiplerinin iki yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı hijyen odaklı ürünlerin bugün en çok beğenilen ve talep gören ürünler arasına girdiğini anlatan Erdoğan şunlara dikkati çekti:

"Ürün ve teknolojilerimizle bireylerin sağlıklı yaşam isteklerini destekliyoruz. Doğadan ilham alarak ürettiğimiz 'Gün Işığı' teknolojisini pandemi döneminin başında tüketicinin beğenisine sunduk. Bu teknolojiye sahip buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri ile klimalar bireylerin daha güvenli, steril ve hijyenik ortamlara ulaşması konusunda onlara destek oluyor. Bu dönemde hepimizin en büyük sorununa da çözüm bulan gün ışığı teknolojisi özel ışıkla 29 dakikada çamaşır, ayakkabı, kağıt para, kredi kartı, cüzdan gibi günlük hayatta sık temas edilen birçok eşya kolayca hijyenik hale getiriyor. Bu dönemde sağlıklı beslenmeye önem veren tüketicilerimizle buluşturduğumuz, bir diğer önemli ve inovatif ürünümüz ise MAYA buzdolabı oldu.

Zorunlu haller dışında evlerden çıkamadığımız karantina döneminde bireyler mutfakta daha fazla vakit geçirmeye başladılar. Evinde fermente gıda üretmek isteyen ancak ideal koşulları oluşturamayan kişilerin ihtiyacını karşılayan yeni nesil MAYA buzdolabı mayalama için gerekli tüm koşulları sağlıyor. Hamur, yoğurt, kefir, sirke ve turşu gibi mayalama işlemi gerektiren gıdaların; herkes tarafından kolay bir şekilde yapılmasına ve saklanmasına olanak sağlayan MAYA Buzdolabı, bireylerin sağlıklı yaşam isteklerini destekliyor. Ürünlerimiz iç ve dış pazarlarda yoğun ilgi görüyor."





- "Birçok kurum ve kuruluşun ihtiyaçlarını karşıladık"





Erdoğan, Vestel olarak 10 yıldır uyguladıkları entegre perakende sistemi sayesinde taleplere çok hızlı yanıt verebildiklerini belirterek, esnek yapı sayesinde değişen olağandışı koşullar karşısında hızlı karar alma ve bunları aynı hızla hayata geçirme çevikliğine sahip olduklarını anlattı.

Kovid-19 kapsamında hayata geçirdikleri en önemli uygulamanın "24 saatte teslim" olduğunu aktaran Erdoğan, "Perakendede devrim niteliğinde olan bu uygulama ile Vestel.com.tr üzerinden alınan ürünlere, Türkiye’nin her yerine 24 saatte teslim sözü verdik. Sektörümüzde bir ilk ve tek olan bu uygulama ile bize ve ürünlerimize ihtiyaç duyan herkesin yanında olduk. Hem müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde giderdiğimiz hem de bayi ağımızın satışlarına katkı sunduğumuz devrim niteliğinde bir uygulamaya imza attık.



Ülke çapında virüse karşı verilen mücadeleye katkı sunmak, salgının yayılmasını önlemek ve gereksiz temasta bulunmamak amacıyla müşterilerimize yönelik bir uygulama daha geliştirdik: ‘Çözümü Var’ adlı web sitemiz. cozumuvar.vestel.com.tr’de teknik desteğe ihtiyaç duyan müşterilerimize videolu anlatımlarla yardımcı olmaya çalışıyor ve gereksiz temasları engelliyoruz. Bunların yanı sıra Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olarak sorumluluk aldık ve birçok kurum ve kuruluşun ihtiyaçlarını karşıladık." diye konuştu.





- "Kendimizi Endüstri 4.0’ın en büyük sahiplenicisi olarak görüyoruz"





Erdoğan, Vestel'in yalnızca bir TV ve beyaz eşya üreticisi olmadığını, aynı zamanda bir teknoloji şirketi olduğunu dile getirerek, dijitalleşme çağının getirdiği bir takım gerekliler doğrultusunda sadece ürünleri akıllandırmakla kalmadıklarını, üretim süreçlerini, fabrikaları da akıllandırdıklarını söyledi.

"Kendimizi Endüstri 4.0’ın en büyük sahiplenicisi olarak görüyoruz." diyen Erdoğan şunlara vurgu yaptı:

"Uzun yıllardır yatırım yaptığımız bu dönüşümde önemli ölçüde yol kat ettik. Vestel Beyaz Eşya, 2020 yılında da hem beyaz eşya hem de tüm sektörler genelinde bir yıl içinde en çok robot hücresi devreye alan şirket oldu. Dünyada otomasyonda varılacak en son nokta ‘karanlık fabrika’ uygulamalarına 2016 yılında plastik enjeksiyon fabrikasının bir bölümünde başladık, sonrasında da bu uygulamayı yaygınlaştırmaya devam ettik. Endüstri 4.0 uygulamalarıyla ürünün sipariş girişinden son kullanıcıya ulaşmasına kadar, uçtan uca akıllı ve izlenebilir bir değer zinciri oluşuyor. Akıllı, öğrenen ve kendini geliştirebilen yapay zeka (AI) teknolojilerini de bu döngüye dâhil ederek tüm verileri izliyor ve buna bağlı olarak süreçlerimizi daha da geliştirip iyileştiriyoruz.

Biz teknolojimize ve bu alandaki bilgi birikimimize güveniyoruz. Dönüşüme ayak uyduran değil, öncülük eden şirket olma vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz."





- "Türkiye’nin ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdik"

Vestel üst Yöneticisi Turan Erdoğan, Vestel olarak sürdürülebilirlik ve çevreci yaklaşımla daha az enerji ve su tüketen, daha sessiz makineler üretmeye devam ettiklerini belirterek, üretim süreçlerinde gerçekleştirdikleri "karanlık fabrika" uygulamaları ile yıl içinde devreye alınan onlarca enerji verimliliği ve su yoğunluğunun azaltılması projeleriyle ekosisteme saygılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Pandeminin, sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu anlatan Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyamız üzerinde artan baskıya karşı biz ve bizim gibi büyük şirketlere düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Vestel olarak bu alanda da Türkiye’de birçok yeniliğe imza atarak öncü rol üstlendik. Hem üretim aşamaları, hem tüketiciyle buluşturduğumuz çevre dostu ürünler hem de döngüsel ekonomiye katkımızla sürdürülebilirlik alanına katkımızı sürekli artırıyoruz. Bu, uzun ve meşakkatli bir yol. Bu yolda Zorlu Grubu’nun sürdürülebilirlik yaklaşımı Akıllı Hayata 2030 vizyonu da bizler için yol gösterici oluyor.

Vestel Şirketler Grubu olarak, Zorlu Grubu’nun sürdürülebilirlik yaklaşımı Akıllı Hayat 2030 yolculuğunda önemli bir adım atarak; Türkiye’nin uluslararası bir derecelendirme kuruluşu tarafından onaylı TL cinsinden ilk yeşil tahvil ihracını Garanti BBVA aracılığı ile temmuz ayında gerçekleştirdik. Yeşil tahvil aracılığıyla elde edilen gelirler, Vestel’in sürdürülebilirlik ve yeşil teknoloji yatırımlarında kullanılacak."



