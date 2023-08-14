Vesayete diz çöktürdü! AK Parti 22 yaşında

Sebahattin Ayan İstanbul

Bugün, Türk siyasetine yön veren ve ülkemizi devler ligine çıkartan AK Parti’nin 22. Kuruluş yıl dönümü. “Erdemliler Hareketi” ile 2001 yılında siyaset sahnesindeki yerini alan AK Parti, iç ve dış odakların bütün engelleme girişimlerine rağmen onlarca reforma ve prestij projelere imza attı. Kurulduğu günden bugüne kadar girdiği seçimlerin hepsini birinci olarak bitiren AK Parti; köprüler, hava yolları, nükleer santraller, şehir hastaneleri, hava limanları, organize sanayi sitelerini hayata geçirdi. İç siyasette başörtüsü problemini çözen, Kur’an Kursu yasaklarına son veren AK Parti, kumpaslara, darbe girişimlerine, e-muhtıralara, sokak eylemlerini de boca çıkardı. Yine bu dönemde Mavi Vatan tezi hayata geçirilirken, Kuzey Kıbrıs’ta 35 yıldır kapalı olan Maraş bölgesi turizme kazandırıldı. Azerbaycan’a verilen destekle Karabağ’daki Ermeni işgali sona erdirilirken, Afrika kıtası başta olmak üzere mazlum milletlere el uzatıldı. 86 yıldır kapalı kalan Ayasofya’yı yeniden ibadete açan AK Parti, ilk günkü aşkla hizmet etmeye devam ediyor.

Provokasyon üstüne provokasyon

AK Parti’nin bu eşsiz başarısı şer odaklarını ise rahatsız etti. Ankara’da 17 Mayıs 2006’da Danıştay binasında Alparslan Arslan’ın gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, Danıştay 2. Dairesi üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybederken aralarında Daire Başkanı Mustafa Birden’in de yer aldığı 4 üye ise yaralandı. Aleni bir kumpas alan hain saldırıdan hükümeti sorumlu tutanlar, sokak hareketleri başlatmak istedi. Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanını seçmek için 27 Nisan 2007’de toplanan TBMM Genel Kurulunda, tek aday olarak seçime giren Abdullah Gül, oylamaya katılan 361 milletvekilinin 357’sinin oyunu almasına rağmen, ilk turda seçilmek için gerekli 367 sayısını bulamadı. Cumhuriyet Halk Partisi, 367’nin sadece karar yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğu iddiasıyla Meclis’te yapılan ilk tur oylama işleminin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurdu. AYM, CHP’nin yaptığı başvuruyu kabul ederek Türkiye’yi yeni bir krizin eşiğine getirdi. Türk demokrasi tarihine “e-muhtıra” olarak geçen 27 Nisan bildirisi de Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi milli iradeyi hedef alan bir girişim olarak akıllarda kaldı.

Başarısı rahatsız etti

AK Parti’yi iktidardan uzaklaştırmak için Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 71 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi ile partinin kapatılmasını içeren iddianame, 14 Mart 2008’de Anayasa Mahkemesine sunuldu. AK Parti’yi yıpratmak için peşi sıra kumpaslarda devreye alındı. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya tarafından MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu istihbarat görevlilerinin 7 Şubat 2012’de ifadeye çağrılmasıyla başlayan kriz, siyasi iktidarın olaya müdahalesiyle son buldu. Taksim Meydanı’ndaki Gezi Parkı’nda Topçu Kışlası’nın yeniden inşa edilmesi amacıyla 2013’te Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sökülen bazı ağaçların başka yerlere nakledilmek istenmesi üzerine başlayan ve yaklaşık 50 milyar dolar maliyeti olan eylemler, Erdoğan’ın kararlı duruşuyla nihayete erdirildi.



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Kumpaslar ve darbeler

Dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı FETÖ firarisi Celal Kara tarafından 17 Aralık 2013’te bazı bakan çocukları, iş adamları ve banka genel müdürlerinin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında açılan soruşturma, Türkiye için önemli dönüm noktalarından biri oldu. Soruşturmanın ikinci dalgası ise 25 Aralık 2013’te dönemin İstanbul Cumhuriyet savcısı, bir başka FETÖ firarisi Muammer Akkaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmak istemesiyle yaşandı. FETÖ’nün, Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişimi olarak tarihe geçen hain projesi, 15 Temmuz gecesi örgütün, TSK’daki üniformalı teröristleri aracılığıyla hayata geçirildi.

Ayasofya ibadete açıldı

20 yıllık başarı öyküsünde yakın dönemde hafızalarda kalan en önemli adım Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması oldu. 86 yıl aradan sonra Ayasofya, Başkan Erdoğan’ın imzasıyla inanan yüreklerle buluştu. 30 yıldır Karabağ’da devam eden Ermeni işgali AK Parti’nin Azerbaycan’a verdiği destekle sonlandırıldı. Mavi Vatan tezi ilk defa sahaya sürülürken, Doğu Akdeniz ve Ege’deki kıta sahanlığı hakkımız sonuna kadar müdafaa edildi. Teknolojik anlamda da geri kalmayan AK Parti, Mersin Nükleer Santrali’ni hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Köprüler ve barajlar

AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar hizmetlerine kesintisiz devam etti. Başörtüsü problemini kaldıran ve kamuda tesettür yasağını da sonlandıran AK Parti, Müslümanların üvey evlat muamelesi gördüğü bir döneme son verdi. Her bir vatandaşın yaşam tarzı ne olursa olsun garanti altına alınırken, insan haklarının gelişmesi noktasında reformlar hayata geçirildi. AK Parti ilk olarak çökme noktasına gelen sağlık hizmetlerini ayağa kaldırdı. Bununla da yetinmeyen Erdoğan iktidarları 17 farklı ilimizde şehir hastanelerini hayata geçirdi. Şehir hastanelerinin kritik önemi koronavirüs pandemisi döneminde gözler önüne serildi. Yurdun dört bir tarafını oto yollarla ören AK Parti, 60’a yakın havalimanı yaptı. İstanbul’a yapılan İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuzsultan Selim Han Köprüsü ve daha nice eserler, Türkiye’yi de kalkındırdı.

Eğitimde fırsat eşitliği

Sosyal devlet anlayışını geliştiren AK Parti, tek bir mazlumun bile sahipsiz kalmamasını sağladı. Deprem, yangın ve sel gibi felaketlerde anında refleks gösteren AK Parti vatandaşlarımızı mağdur etmedi. TOKİ binalarıyla dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapan AK Parti, üniversite öğrencilerine yönelik burs miktarlarını da artırdı. Eğitim sistemine önem veren AK Parti, ülkenin her iline üniversite açarak fırsat eşitliğini de sağladı.