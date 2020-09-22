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Gündem Vesayetçi baroların saltanatı yıkılıyor! İstanbul'da yeni baro için 2 bin imza hazır
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Vesayetçi baroların saltanatı yıkılıyor! İstanbul'da yeni baro için 2 bin imza hazır

Vesayetçi baroların egemenliğine son veren "çoklu baro" sisteminin yasalaşmasının ardından İstanbul'da yeni baronun kurulması için düğmeye basıldı. Harekete geçen avukatlar yeni baro için gerekli 2 bin imzayı topladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:53:00 - 2020-09-22 12:58:48
Vesayetçi baroların saltanatı yıkılıyor! İstanbul'da yeni baro için 2 bin imza hazır

50 bin üyesi olan İstanbul Barosu’nun 8 bin oy ile seçildiği ve diğer 42 bin üyenin hakkının gasp edildiği vesayetçi seçim sistemi AK Parti ve MHP’nin teklifiyle revize edilerek "çoklu baro" düzenlemesi yasalaşmıştı.

Yeni sistem düzenlemesi ile ilgili karar geçtiğimiz 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Vesayetçi baroların saltanatına son veren düzenlemenin yasalaşmasının ardından yeni baroların kurulması çalışmaları başladı. Yeni baro kurmak isteyen hukuk dernekleri, avukatlar harekete geçti.

Gerekli 2 bin imza tamam

İstanbul'da yeni bir baro kurmak için imza toplayan avukatlar gerekli 2 bin imza sayısına ulaştıklarını açıkladı. Hukukçular Derneği Başkanı ve İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Cavit Tatlı, yaptığı açıklamada gerekli 2 bin imzanın toplandığını belirtti.

Çarşamba günü yeni baro için başvuruda bulunacaklarını belirten Tatlı, "Son anda aksilik olmaması amacıyla 2 bin 100 imza ile başvuru yapmak istiyoruz. Son anda vazgeçenler, üye olmaya engel durumu olanlar olabilir. Şu anda 2 bin rakamını geçtik. Bir gün daha imza toplayıp Çarşamba (23 Eylül) günü TBB'ye başvuru yaparak ilk resmi adımı atmış olacağız" açıklamasında bulundu.

“Engeli aştık, buradayız”

Çoklu baro düzenlemesinin yasalaşmasının ardından yeni baro kuramayacakları yönünde algı operasyonları yapıldığını kaydeden Tatlı "Başından bu yana yeni baro kuramayacağımız yönünde algı yönetimi yapıldı. Kurmamızı istemediler, engellemeye çalıştılar. Avukatlara 'fişleneceksiniz' diye gözdağı verenler oldu. Sosyal medyada hakaretler ettiler. Sabır dedik, sabrettik. Biz sözümüzün arkasındayız. Ama biz bugün engeli aştık, buradayız. Baromuzu da kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

“TBB seçimlerine delege yollayacağız”

Öte yandan yeni baroların 2020’nin Aralık ayında yapılacak olan Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimlerine delege yollayabilmeleri için ekim ayındaki baro seçimlerinde genel kurullarını gerçekleştirme mecburiyeti bulunuyor.

Tatlı yaptığı açıklamada"İstanbul 2 No'lu Baromuzu bu hafta kuruyoruz. Önümüzdeki hafta sonu da kuruluşumuzun genel kurulunu yapıp TBB seçimlerine delege yollayacağız." ifadelerine de yer verdi.

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