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Gündem Vesayet hiç uyumadı! Erdoğan 21 yıldaki kirli planları paylaştı
Gündem

Vesayet hiç uyumadı! Erdoğan 21 yıldaki kirli planları paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-05-10 11:42:00 - 2023-05-10 11:51:10
Vesayet hiç uyumadı! Erdoğan 21 yıldaki kirli planları paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 21 yıldır mücadele edilen kirli senaryoları böyle sıraladı. "Vesayetle gözümüzü korkutmak istediler" diyen Başkan Erdoğan, "Bugün de 85 milyonun basiret ve ferasetine güveniyoruz. 14 Mayıs’ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Geçmişte ülkemize hizmet eden siyasetçilerin başına ne geldiyse, hepsini katbekat fazlasıyla biz de yaşadık, biz de tecrübe ettik.

İşte bizim, 21 yıldır millet adına mücadele ettiğimiz kirli senaryolar

Mahkeme kararlarıyla önümüzü kesmek, vesayetle gözümüzü korkutmak istediler.

MİT kumpasıyla çalışma arkadaşlarımız üzerinden bizi hedef aldılar.

Gezi olaylarıyla sokaklarımızı ateşe vererek bizi sindirmeye çalıştılar.
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17-25 Aralık'ta, şimdi bizzat Bay Bay Kemal'in "montaj" olduğunu itiraf ettiği kayıtlar üzerinden millî iradeyi gasp etmeye yeltendiler.

15 Temmuz'da FETÖ'cü ihanet çetesi eliyle doğrudan canımıza kastettiler.

DEAŞ'ından PKK'sına kadar tüm terör örgütlerini üzerimize saldılar.

Hepsinin de amacı, milletin sandıkta verdiği yetkiyi cebren geri almaktı.

Ama biz, gerektiğinde canımız pahasına demokrasimize sahip çıktık.

Pek çok dava arkadaşımızı bölücü örgütün hain saldırılarında şehit verdik.

Seçim bürolarımıza molotof bombaları atıldı, nice kardeşimiz taciz edildi, tahkir edildi.

Maruz kaldığımız onca provokasyona rağmen hukuk, demokrasi ve meşruiyetten sapmadık.

Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik.

Ne söyleyeceksek sandıkta söyledik, sandık aracılığıyla söyledik.

'ANADOLU İRFANININ GALİP GELECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ'

Birileri gibi Batılı güçlerin kulaklarımıza fısıldadığına değil, "Anadolu İrfanına" güvendik.

Bugün de 85 milyonun basiret ve ferasetine güveniyoruz.

14 Mayıs'ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz.

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Yorumlar

bu secim gelecek yıllara damga vuran secim

ezan. kitap. bayrak.vatan benim için asla değişmez .ya seveceksiniz bu ülkeyi yada gideceksiniz bu ülkeden nankörler amerikan ve avrupa usağı insanlar (secim bitince başkandan türkiyedeki ermeniler rumlar farslar diğer araplar üzerinde calısma yapmalı mevcutları cıkarılmalı bu ülke yol gecen hanı değil) ayrıca yanınıza aldığınız insanlara dikkat edin bu son oyum size

gecmiş ve gelecek

erdoğanı severim akp yi sevmem . fetöcüleri apocuları daescileri iyi bilirim .sehitleride bilirim. bu secimde ak koyun kara koyun belli oluyor.acıdıkca acınası hale düşmeyin sayın başkan son oyum size ama mecliste akpye yerine ya mhp yada bbp verecem.
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