Tüm İngiltere bu takımı konuşuyor: Premier Lig'de namağlup: Hull City, Chelsea'den 1 puanı kaptı
Acun Ilıcalı'nın takımı coşmaya devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Acun Ilıcalı'nın takımı coşmaya devam ediyor.
Premier Lig'in 4. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Chelsea ile 2-2 berabere kaldı.
Londra temsilcisi, 7. dakikada Morgan Rogers ile öne geçse de Hull City, Belloumi'nin 28 ve 34. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
Chelsea, Joao Pedro'nun 66. dakikada attığı golle skoru yeniden dengeledi. Karşılaşma 2-2 sona erdi.
Hull City puanını 8, Chelsea ise 7 yaptı. Ligin 5. haftasında Chelsea, Brentford ile deplasmanda karşılaşacak. Hull City ise Newcastle United'a konuk olacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23