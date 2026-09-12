  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray'a meydan okudu! Daha iyi durumdayız mesajı... Boşta kalan Icardi nihayet bir kulübün radarına girdi! Tüm İngiltere bu takımı konuşuyor: Premier Lig'de namağlup: Hull City, Chelsea'den 1 puanı kaptı Bu transfer dedikodusu da artık rafa kalkmış oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber Fenerbahçe Oosterwolde için kararını verdi Dondurma alırken bunlara dikkat! Sağlığınızdan olmayın Sağlıkçılardan Gazze için anlamlı eylem: 16 bin 277 çocuğun ismi 12 metrelik brandada Piyasası en güçlü 10 otomobil belli oldu Roka ve pazıyla ilgili kafaları karıştıran soru: Kanser riskini artırıyor mu? Yaşlı çift yetkililerden yardım istedi: Ana yurdum burası dayanamıyorum!
Spor
5
Yeniakit Publisher
Tüm İngiltere bu takımı konuşuyor: Premier Lig'de namağlup: Hull City, Chelsea'den 1 puanı kaptı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tüm İngiltere bu takımı konuşuyor: Premier Lig'de namağlup: Hull City, Chelsea'den 1 puanı kaptı

Acun Ilıcalı'nın takımı coşmaya devam ediyor.

#1
Foto - Tüm İngiltere bu takımı konuşuyor: Premier Lig'de namağlup: Hull City, Chelsea'den 1 puanı kaptı

Premier Lig'in 4. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Chelsea ile 2-2 berabere kaldı.

#2
Foto - Tüm İngiltere bu takımı konuşuyor: Premier Lig'de namağlup: Hull City, Chelsea'den 1 puanı kaptı

Londra temsilcisi, 7. dakikada Morgan Rogers ile öne geçse de Hull City, Belloumi'nin 28 ve 34. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

#3
Foto - Tüm İngiltere bu takımı konuşuyor: Premier Lig'de namağlup: Hull City, Chelsea'den 1 puanı kaptı

Chelsea, Joao Pedro'nun 66. dakikada attığı golle skoru yeniden dengeledi. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

#4
Foto - Tüm İngiltere bu takımı konuşuyor: Premier Lig'de namağlup: Hull City, Chelsea'den 1 puanı kaptı

Hull City puanını 8, Chelsea ise 7 yaptı. Ligin 5. haftasında Chelsea, Brentford ile deplasmanda karşılaşacak. Hull City ise Newcastle United'a konuk olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cuma namazında akıllara durgunluk veren olay! Camiye giren kadın cemaatin arasına karışmak istedi!
Gündem

Cuma namazında akıllara durgunluk veren olay! Camiye giren kadın cemaatin arasına karışmak istedi!

Samsun’un İlkadım ilçesindeki bir camide cuma namazı esnasında eşine az rastlanır hareketli anlar yaşandı. Vatandaşların farz ibadetini eda ..
Şamil Tayyar’dan gündemi sarsacak İmralı bombası! Öcalan’ın lüks villasının detayları ortaya çıktı!
Gündem

Şamil Tayyar’dan gündemi sarsacak İmralı bombası! Öcalan’ın lüks villasının detayları ortaya çıktı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının ardından, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı’da hazırlanan lüks yapın..
Kartal evinde hata yapmadı
Spor

Kartal evinde hata yapmadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk etti. Karşılaşmada Beşiktaş 3 puanın sahibi oldu.
CHP'de Deniz Baykal dönemi! CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan görevden alındı
Gündem

CHP'de Deniz Baykal dönemi! CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) dikkat çeken bir görevden alma daha yaşandı. CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Genel Merkez kararıyla gör..
Çok sıcak açıklama: 19 gemi vuruldu
Dünya

Çok sıcak açıklama: 19 gemi vuruldu

Rusya'dan yapılan açıklamada "Ukrayna'da bir haftada 19 gemiyi vurduk, 8 yerleşim birimini ele geçirdik" ifadeleri kullanıldı.

AK Parti’den muhalefete sert sille! Kürşad Zorlu çılgına döndürdü: "Kendi içlerinden başka muhalefet çıkardılar!"
Gündem

AK Parti’den muhalefete sert sille! Kürşad Zorlu çılgına döndürdü: "Kendi içlerinden başka muhalefet çıkardılar!"

Siyasi bir vakum içerisinde çırpınan ana muhalefetin halkı manipüle etmeye çalıştığını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk D..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23