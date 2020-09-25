Veriler umut aşılıyor

Akit Ekonomi

Pandemi döneminden güçlenerek çıkan Türkiye, ekonomide yeni bir başarı öyküsü ortaya koyuyor. V şeklinde toparlanan ülke, üretimini ve ihracatını da devamlı arttırıyor. Bunu rakamlar da teyit ediyor.

KKO yükseldi

Nitekim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre imalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya nazaran 1.3 puan artarak yüzde 74.6’ya yükseldi. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO 1.3 puan artarak yüzde 74.3’e ulaştı. Reel kesim güven endeksi (RKGE) ise eylülde bir önceki aya nispeten -normalleşmeye bağlı olarak- 0.9 puan azaldı ve 105.3 oldu. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış RKGE, 0.5 puan artarak 105.7’yi buldu.

Rakamlar iç açıcı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre de mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ağustosta 70.5 iken bu ay yüzde 6.4 artarak 74.9’a dayandı. Hizmet sektöründe ağustosa kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 12.8 arttı ve 71.3’e çıktı. Söz konusu dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 12.6 artarak 69.8 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 2.8 azalarak 83.7’ye geriledi. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi eylülde yüzde 1.5 düşerek 93.5’e indi. Perakende ticaret sektöründe ağustosla karşılaştırıldığında son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 5.5 artarak 84.1’e vardı. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 0.3 azalarak 107.7 seviyesine çekildi. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 8.6 düşerek 88.5 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de ağustosta 85 iken bu ay yüzde 2 azalarak 83.3’e indi. İnşaat sektöründe ağustosa nazaran a alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0.1 daraldı ve 69.9 olarak ölçüldü. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi de yüzde 3.3 azalarak 96.6 değerini aldı.

Aman dikkat

İnşaat sektöründe eylülde girişimlerin yüzde 37’si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını belirtti. Yüzde 63’ü ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu dile getirdi. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden ‘finansman sorunları’ ağustos ayında yüzde 40.1 iken eylülde yüzde 39.3, ‘talep yetersizliği’ ağustosta yüzde 31.5 iken eylülde yüzde 32.8 ve ‘diğer faktörler’ ağustosta yüzde 20.3 iken eylül ayında yüzde 17 oldu.

Gidişatı takip etmeliyiz

Üreticiler ve ihracatçılar ise KKO’nun yükselişinin devam etmesi temennisinde bulundu. Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, “Kapasite kullanımının artması iyi bir haberdir, sanayide işlerin yolunda gittiğine işaret eder. Ancak genel gidişatı takip etmekte, 3-4 ayda neler olup biteceğini görmekte fayda var” dedi. Dalgakıran, ayrıca Türkiye’nin büyümesi için üretim ve istihdam dostu sektörlerin atlıma geçmesi gerektiğini vurguladı.

Tahminler aşılacak

Kapasite kullanım oranı (KKO) artışı ekonomi yönetimi tarafından da olumlu karşılandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Üçüncü çeyrekle ilgili veriler pozitif gelmeye devam ediyor. KKO’nun bu ay yüzde 74.6 olarak kayıtlara geçmesi memnuniyet verici. İnşallah dördüncü çeyrekte de bu trend devam edecek ve 2020’yi beklentilerin üzerinde tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.