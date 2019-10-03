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Veriler açıklandı! Enflasyon tek haneye düştü

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Eylülde enflasyon tek haneye düştü. Son 1 yıllık enflasyon yüzde 9,26'ya inmiş oldu

03 Ekim 2019 Perşembe 10:26
Veriler açıklandı! Enflasyon tek haneye düştü

TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon eylülde yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 9,26 oldu

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,99 arttı.

TÜFE'de 2019 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,15 ile konut grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,79 ve ulaştırmada yüzde 1,61 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 0,53 ve haberleşmede yüzde 0,07 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 43,86 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 15,41, çeşitli mal ve hizmetler %14,98, lokanta ve oteller yüzde 14,87 ve eğitim yüzde 14,00 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi aylık yüzde 0,99 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,56 artış gerçekleşti.

Eylül 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 292 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 84 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:26
  1. enflasyon

YORUM YAZ

  • HasanHasan58 dk önce
    AK Parti, durmak yok, yola devam...Helal olsun....
  • kaankaan1 sa önce
    Yahu bu milletle niçin dalga geçersiniz, hangi enflasyon tek haneye düşmüş? 2020 TL Asgari ücret alan adamın satınalma gücü paritesine göre hissedilen enflasyon şu an % 30'larda...Enflasyon düşüyor, Tuik verileri açıkladı herşey güllük gülistanlık, kredi faizleri düşüyor, doviz düşüyor, yahu maaşlar niçin artmıyor...
  • MehmetMehmet1 sa önce
    ALLAH aşkına millet aklıyla dalga geçilmesin, bu enflasyon denildiği gibi tek rakama düştü ise İKİ GÜN önce Elektriğe %15 zam yapıldı, BİR ay önce de yapılmıştı, toplamda %30'u bulan elektrik zammı enflasyona dahil olmuyor mu? "Alemi sersem, kendisini akıllı mı zannediyor" Bu Maliye bakanı. Dolar hala 5,70 lerde geziyor, ekonomi düzlüğe çıkıyor diyor. Lütfen bir markete gitsinler, pazara çıksınlar enflasyon öyle tek hanelimiymiş görsünler. Lütfen garip gurebanın aklıyla kimse alay etmesin. ALLAH alay edenlerin belasın muhakkak verir.
  • AliAli1 sa önce
    Buna inanan var mı?
  • hüsshüss1 sa önce
    Sen çal sen oyna dönemi. Enflasyonu tek haneye indirdiniz de inanan kim? Peki bu kul hakkı değil mi?
  • TarafsızTarafsız1 sa önce
    Çok doğru, harika bir haber. Allah'a şükürler olsun ki şu doğalgaza, elektriğe, akaryakıta gelen büyük zamlar bizim enflasyonumuzu etkilemiyor. Eeee tabi etkilemez neden? Çünkü o zamlar Türkiye'de değil Patagonya'da yapılıyor. Bu ülkede Badem olmak varmış, ne deseler inanıyorsun, Akit okuyorsun, Ahaber izliyorsun, hayat toz pembe görünüyor. Birisi çıkıp sana "Benzine zam geldi" dediğinde de cevap olarak "Beni etkilemiyor, ben her zaman 50 TL.lik benzin alıyorum" diyorsun. İşte bu kadar.... Allah bu ülkede düşünen, gören, duyan, sorgulayan ve insanca yaşamak isteyenlerin yardımcısı olsun. AMİNNNNN...
  • Ahmet Ahmet 1 sa önce
    Gel de İnan
  • hasanhasan1 sa önce
    o zaman elektriğe niye %50 zam yapıldı
  • FakirFakir1 sa önce
    Enflasyon düşmüş :)
  • ihsanihsan2 sa önce
    kriz tellalları kına göndereyimm,i
  • aydınaydın2 sa önce
    elektiriğe,doğalgaza,akaryakıta,bir çok gıda madesine zam gelirken enflasyon nasıl düşük çıkıyor????..geçen yılda sayın bakan albayrak ekimde şöyle demişşti, " önümüzdeki 2 ay enflasyon düşük çıkacak" ve düşük çık(arıl)t/dı...şimdide aynısı yapılıoyr, yılbaşında ekstra enflasyonn farkı ödememek için enflasyon düşük çıktı deniliyor, peki enflasyonu bağımsız kuruluşlar mı takip ediyor inceliyor düşüp düşmediğini belirliyor, hayır devletin kurumlarım ve tüik..yani devlet memurları..kusura bakmayın enflasyon tek haneye düştü demek burhan kuzunun insanların beyni ile alay etmesi ile aynı..işte bu yüzden devlete güven istenilidği seviyeye çıkmıyor,,devlet vatandaşınımı kandırıyor acaba???

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