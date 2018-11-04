0553 313 94 23
impression

Verilen yemekleri yemeden yavrularına götürüyor... Esnaf anne köpeğe sahip çıktı

Bursa'nın tarihi Hanlar Bölgesi'nde 7 tane yavru doğuran anne köpek, her gün çarşı esnafını ziyaret ederek yemek istiyor. Kendisine verilen yiyecekleri yavrularına götüren anne köpek ve sevimli yavrularına esnaf sahip çıktı.

04 Kasım 2018 Pazar 12:17
Verilen yemekleri yemeden yavrularına götürüyor... Esnaf anne köpeğe sahip çıktı

Bursa'da Ulucami ve Kapalı Çarşı'nın bulunduğu tarihi Hanlar bölgesinde doğum yapan anne köpek ve 7 yavrusuna çarşı esnafı bakıyor. 2 ay önce bir köpeğin dükkanların önüne gelip oturduğunu, kendisine verilen yiyeceğin bir kısmını yedikten sonra geri kalanını ağzında bir yere götürdüğünü fark eden çarşı esnafı köpeği takibe aldı. Köpeğin çarşı içerisinde uzun süre yürüdükten sonra Ulucami yakınlarındaki kuytu bir yere girdiğini belirleyen esnaf, köpeğin 7 yavrusunun olduğunu görünce kolları sıvayıp el birliğiyle sevimli aile için bir kulübe yaptırdı. Köpek ve yavrularının kulübeye taşınmasının ardından anne köpek her gün düzenli olarak yaptığı yemek yolculuğundan yine vazgeçmedi. Sabah havanın aydınlanması ve iş yerlerinin açılmasıyla birlikte kulübeden çıkan anne köpek, tek tek dolaştığı dükkanlardan topladığı yemekleri bu kez de kulübeye getirmeye başladı. Bir anda tüm çarşı esnafının gönlünü kazanan anne köpek, esnafın maskotu haline geldi. Her gün düzenli esnafı ziyaret eden ve dükkanlarda müşteri olduğu zaman bekleyen anne köpek, yemeğini alınca oradan ayrılıyor. Yavruları için kapı kapı gezen köpeği esnaf ise geldiğinde boş çevirmiyor.

 

Çarşı esnafından Enver Koç, “Bu anne köpek her yıl yavruladığı zamanlarda çarşıdaki esnafları kapı kapı ziyaret ederek yiyecek bir şeyler istiyor. Bizde her gün ona yemek veriyoruz. İlk zamanlarda her gün günde iki defa geliyordu. Bizde gelişinde yemek veriyorduk. Baktık ki verdiğimiz yemekleri bir yerlere taşıyor. Takip ettik, yavrularının olduğunu gördük. Yavrularını beslemek için çarşı esnafını kapı kapı gezip yemek topluyor. Bizde ona ve yavrularına sahip çıkıyoruz” dedi.

Bir başka esnaf ise, “Köpeğimizin ismi Karabaş. Her gün bizi ziyaret eder, biz de ona yemeğini verip karnını doyuyoruz. O artık çarşımızın bir üyesi” şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 12:17
  1. Bursa
  2. hanlar bölgesi
  3. Anne köpek ve yavruları
  4. anne köpek ve yavrularına esnaf sahip çıktı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrikli süpürgenin fişini çekerken akıma kapılıp can verdi
    1. Elektrikli süpürgenin fişini çekerken..
    2. Jailson, olaylı derbi sonrası konuştu!..
    3. Altın hesapları 40 milyar liraya dayandı
    4. İhracatçılara pasaport kolaylığı
    5. Akhisarspor fırsatı kaçırdı! 1-1
    6. Sanayiciye bedelsiz arsa tahsisinden..
    7. Milli İHA'larda yerli haberleşme..
    8. Bakandan "haksız fiyat artışı"..
    9. Eren Derdiyok'un fişi çekildi!
    10. Vassel Ankaragücü için geldi!
    11. Cumhurbaşkanlığı adaylığını Muharrem..
    12. Filipinler’de 6.0 şiddetinde deprem..
    13. Felahetpişe: Kaşıkçı olayında Türkiye..
    14. Ahmet Hakan'dan Ahmet Kural'a: Goygoyu..
    15. Pereira şampiyonluğa gidiyor!
    16. Avcı: Bizde 20-25 gol atan çıkmaz!
    17. Saadet Partisi belediye başkanı..
    18. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    19. Maratonda koşan keçiye madalya verildi
    20. Verilen yemekleri yemeden yavrularına..
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti