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Teknoloji Vergisiz iPhone 15 fiyatları şaşırtıyor
Teknoloji

Vergisiz iPhone 15 fiyatları şaşırtıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-08 19:23:00 -
Vergisiz iPhone 15 fiyatları şaşırtıyor

Apple'ın ürettiği iPhone 15 serisindeki bütün modellerin vergisiz fiyatlarını derledik. İşte vergisiz iPhone 15 fiyatları.

Apple, kısa süre önce gerçekleştirdiği Wonderlust etkinliğinde yeni elektronik ürünlerini tanıttı. Bu ürünler arasında yeni Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 bir yana iPhone 15 serisi de yer aldı. Özellikleri ile ilgi gören akıllı telefonlar, etkinliğe resmen damga vurdu.

iPhone 15 serisi, özellikleri bir yana modellerin fiyat etiketi ile de dikkat çekti. Bu noktada modeller Türkiye’de de merakla karşılanmışken akıllara ilginç bir soru da geldi: iPhone 15 için ne kadar vergi alınıyor? İşte vergisiz iPhone 15 fiyatları…

Vergisiz iPhone 15 fiyatları

Bilindiği üzere Türkiye‘de uygulanan vergiler nedeniyle bir akıllı telefon alındığında cihazın asıl (vergisiz) fiyatının iki katı kadar bir ücret ödeniyor. Toplamda yüzde 103.6 seviyesinde bir vergi alınıyor. Peki bu vergiler neler?

Bir akıllı telefon ilk olarak Türkiye’ye giriş yaptığında yüzde 1 Kültür Bakanlığı Payı ve Yüzde 12 TRT bandrolü vergisi ödeniyor. Akabinde yüzde 50 oranında ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) uygulanıyor ve son olarak toplam fiyata yüzde 20 KDV ekleniyor.

Sonucunda ise vergiler üst üste bindiği için genel toplamda yüzde 103.6 oranında bir vergi ortaya çıkıyor. Bizler de demin sözünü ettiğimiz vergi oranlarını göz önünde bulundurarak iPhone 15 serisindeki modellerin vergisiz fiyatlarını sizler için hesapladık.
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