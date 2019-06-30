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Vergisiz alışverişte Çin açık ara önde

Yapılan araştırmaya göre, vergisiz alışverişte Çinli turistler açık ara önde bulunuyor.

30 Haziran 2019 Pazar 10:26
Vergisiz alışverişte Çin açık ara önde

Turizm Yazarları Derneği’nin (TUYED)Turizm Endüstrisi Bülteni’nin ilk sayısında yayımlanan araştırma Çinli turistin vergisiz alışverişte açık ara önde olduğunu ortaya koyuyor. Vergisiz alışverişin (tax free) en etkin veri ve hizmet sağlayıcı kuruluşu Global Blue’nun araştırmasına göre Çinli turistin ilk dört ayda yaptığı harcama 5 bin 81 dolar olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 2018’in aynı döneminde 3 bin 379 dolardı. Çinli turistin satın alması 2019’da yüzde 162 artış kaydetti. TUYED Başkanı Kerem Köfteoğlu, araştırmanın vergisiz alışverişin boyutlarını da gözler önüne serdiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:26
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