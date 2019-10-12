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Vergi reformu bütçeyi dengeleyecek! Devletin gelirleri artacak

2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) vergi reformuna da önemli bir yer ayrılıyor. Vergi sistemini yalın ve adil kılmaya dönük reformun bütçeyi dengeleyeceği öngörülüyor.

12 Ekim 2019 Cumartesi 10:03
Vergi reformu bütçeyi dengeleyecek! Devletin gelirleri artacak

Hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) vergi reformuna da vurgu yapılıyor. Detayları belli olmaya başlayan reformun vergi sistemini anlaşılır ve güvenilir hale getireceği; devletin gelirlerini önemli oranda artıracağı tahmin ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Yeni vergi mimarisi orta vadede bütçe açığı hedefinin tutturulmasına yönelik belirleyici unsur olacaktır” sözü de bu tahmini güçlendiriyor.

Kayıt dışına darbe

Vergi danışmanları, şu aşamada kayıt dışılığa karşı ilave önlemler alınması gerektiğini dile getiriyor. Vergi reformunu bu yönüyle önemli gören aynı danışmanlar, “Hükümet usulsüzlüklerin önüne geçecek, refah ve kalkınmayı arttıracak bir sistemi devreye almalı. 2020-2022 dönemi için belirlenen yüzde 5 büyüme hedefi bu şekilde yakalanır” görüşünde birleşiyor.

Üretim teşvik edilmeli

2005-2007 döneminin Gelir İdaresi Başkanı Osman Arıoğlu ise vergi sisteminin yalın olması gerektiğini belirtti. Arıoğlu, “Girişimcinin önünü açacak; yatırımı, üretimi, ihracatı ve dijitalleşmeyi teşvik edecek bir sistem uygulamaya koyulmalı” temennisinde bulundu.

Önemli uyarı

Muhakkak ve muhakkak vergi reformu yapılmalı” diyen Arıoğlu, “Tabii planlanan ile yapılan aynı olmalı. Ancak bu şekilde kayıt dışılık minimum seviyelere çekilebilir, devletin gelirleri arttırılabilir, ülke kalkınabilir” ifadelerini kullandı.

Vergi sisteminin adil olmasını savunan Arıoğlu, “Yeni paket için dillendirilecek taleplere ve önerilere kulak verilmeli. Vaktinde tedbir alınarak, müdahaleler yapılarak eksiklikler giderilmeli. Gerekli görüldüğünde belli başlı alanlarda, yerlerde iyileştirmelere gidilmeli” uyarılarını yaptı.

Ek vergi yok

Milyonlarca mükellefi yakından ilgilendiren yeni vergi paketinde yer alacak maddeler merak konusu. Bu maddelerden öne çıkanlar şöyle:

-Ek vergi olmayacak, beyan sistemi güçlendirilecek.

-Vergi tutarları tekrar belirlenecek. Gelir Vergisi dilimleri yenilenecek.

-Geçici olarak yüzde 22’ye çıkarılan Kurumlar Vergisi’nde kademeli indirimlere gidilecek.

-Mükellef Hakları İcra Kurulu devreye girecek. Mali alanla ilgili yeni çalışmalar yapılmasının önü açılacak.

Girişimciye vergi teşviği

Girişimcilere, müteşebbislere, yeni şirket açanlara vergi kolaylığı tanınacak.

-Vergi usulsüzlüklerine karşı daha güçlü bir mücadele yürütülecek.

-Mükellef memnuniyeti belli periyotlarla ölçülecek, eksikler anında giderilecek.

-Sermaye artırımına giden, halka açılan irili ufaklı şirketler indirimli Kurumlar Vergisi’nden faydalanabilecek.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 10:03
  1. Yeni Ekonomi Programı (YEP)
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. Vergi danışmanları
  4. Vergi reformu
  5. 2005-2007 döneminin Gelir İdaresi Başkanı Osman Arıoğlu
  6. Vergi sistemi
  7. Mükellef Hakları İcra Kurulu
  8. Gelir Vergisi

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