Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesi’nde yeni dönem

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şubesi’nde geçtiğimiz gün yapılan 18’inci Seçimli Olağan Genel Kurul ile yeni döneme girildi. Üç aday ve listelerinin yarıştığı genel kurulda ilk turda oyların salt çoğunluğunu alan Bilal Yüksel şube başkanı seçildi.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şubesi’nin 18. Seçimli Olağan Genel Kurulu, Grand Cevahir Otel’de gerçekleşti. Üç adayın listelerinin yarıştığı genel kurulda en çok oyu alan Bilal Yüksel Şube Başkanı seçildi. 851 oyun kullanıldığı genel kurulda; Bilal Yüksel 479 oy alarak ilk turda salt çoğunluğu sağladı.

Olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun katılımın olduğu genel kurula, siyaset ve sivil toplum çevrelerinden çok sayıda davetli katıldı. VMD Genel Başkanı Özgür Kubuş ve genel merkez yönetim kurulu üyeleri, VMD İzmir Şube Başkanı Esat Bal, VMD Adana Şube Başkanı Uğur Aydın da genel kurula katılarak selamlama konuşması yaptı.

Diğer adaylar seçimin galibi olan Bilal Yüksel’i tebrik ederek yapabilecekleri bir çalışma olması durumunda Yüksel’e destek verebileceklerini söylediler.

“Vergi Müfettişlerinin kamuda hak ettiği yere gelmesi için var gücümüzle çalışacağız”

Şube Başkanı seçilen Bilal Yüksel, üyelere ve davetlilere teşekkür ederek şöyle konuştu: “Vergi Müfettişliği mesleği, kamu idaresinde geçmişten günümüze kadar çok önemli bir noktadadır. Bugüne kadar kendilerine tevdi edilen tüm kritik görevleri layıkıyla yerine getirmişlerdir.”

Devlet için yapacakları çalışmalarda en önemli gücün mesleki birlik ve beraberlik olduğunu ifade eden Yüksel, “Birlik ve beraberliğin sağlanması için vergi denetimin yeniden yapılanması sırasında mesleki sorunlar çözülerek geride bırakılmalıdır. Ayrıca vergi müfettişliği mesleğinin görev ve sorumluluklarıyla orantılı olarak kamuda hak ettiği yere gelmesi için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.