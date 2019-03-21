Vergi Müfettişleri Derneği Başarı Ödülleri açıklandı

Vergi Müfettişleri Derneği Başarı Ödülleri sahipleri belli oldu. 22 Mart Cuma günü İstanbul’da gerçekleşecek törende, ödül takdimi ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) tarafından düzenlenen Başarı Ödülleri kapsamında, 10 farklı kategoride ödül verilecek isimler kamuoyu ile paylaşıldı. Ödüller, 22 Mart Cuma günü İstanbul Şişli’de bulunan bir otelde gerçekleşecek törenle sahiplerine verilecek.

Vergi Müfettişleri Derneği’nden yapılan açıklamaya göre ödül alacak isimlerin yanı sıra 1000 özel davetlinin katılacağı törende; Türk Pop müziğinin sevilen ismi Özgün, muhteşem yorumuyla sahne alacak. Öte yandan, Anadolu Ateşi 40 kişilik dansçı grubuyla sahne alacak. Brothers trio da klasik müzik enstrümanlarıyla geçmişten günümüze, birbirinden farklı tarzlarda popüler eserleri büyük bir ustalıkla icra edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da şeref konuğu olarak davetli olduğu törende; medya, sanat, müzik, bilim insanı, ekonomi, edebiyat, spor, sinema, sivil toplum kuruluşu, onur ödülü kategorilerinde ödüller takdim edilecek.

"Görkemli bir törenle ödülleri takdim edeceğiz"

Ödül töreni hakkında bilgi veren Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Özgür Kubuş, "Vergi Müfettişleri Derneği olarak kurulduğu 1975 yılından bu yana maliye, ekonomi ve hukuk alanlarında yaptığımız özgün çalışmalarla adından söz ettirmiş, kamuda en fazla üyesi bulunan sivil toplum örgütlerinden birisiyiz. Dernek olarak bu yıl geleneksel bir proje başlattık. ‘Vergi Müfettişleri Derneği Başarı Ödülleri’ adını verdiğimiz ödül törenimizle 10 farklı kategoride ödül dağıtacağız. Ödüllerin kime, hangi kuruluş ya da projeye verileceğine vergi müfettişi ve yardımcılarından oluşan üyelerimizin ve jürimizin değerlendirmeleriyle karar verilmiştir. Üyelerimizin ve jürimizin üç aylık sıkı çalışması ve değerlendirme süreci sonunda ödül verilecek isimler netlik kazanmıştır. Bu doğrultuda isimleri kamuoyu ile paylaşılmak istiyoruz. Ödülleri ise 22 Mart Cuma günü İstanbul’da düzenleyeceğimiz görkemli bir törenle takdim edeceğiz" diye konuştu.

‘Vergi Müfettişleri Derneği Başarı Ödülleri’ verilecek isimler

Vergi Müfettişleri Derneği’nden yapılan açıklamaya göre ödül verilecek isimler ve kurumlar şöyle:

İhlas Haber Ajansı-İHA (Zafer Okay) ‘En Başarılı Ekonomi Servisi’, TRT WORLD ‘En Yenilikçi TV Kanalı’, Prof. Dr. İlber Ortaylı ‘Onur Ödülü’, Prof. Dr. Nurettin Bilici ‘Juri Özel Ödülü’, Azra Kohen ‘En Başarılı Yazar’, Ampute Milli Takımı ‘En Başarılı Spor Takımı’, Diriliş Ertuğrul dizisi ‘En Başarılı Dizi’, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ‘En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu’, Vahap Munyar ‘Ekonomiye Yön Veren Yazar’, Nazlı Çelik ‘En Başarılı Ana Haber Sunucusu’, Fortune (Cüneyt Toros) ‘En Başarılı Ekonomi Dergisi’, Prof. Dr. Derviş Karaboğa ‘En Başarılı Bilim İnsanı’, Oğuz Haksever ‘En Başarılı Haber Sunucusu’, Ebru Baki ‘En Başarılı Ekonomi Programı Sunucusu’, Cem Seymen ‘En Başarılı Ekonomi Programı Sunucusu’, Demirören Haber Ajansı (DHA) ‘En Başarılı Ekonomi Haberleri’, Dünya Gazetesi ‘En Başarılı Ekonomi Gazetesi’, Beste Naz Süllü ‘Genç Ekonomist Ödülü’, Süheyla Yılmaz ‘En Başarılı Radyo Programcısı’, Orhan Gencebay ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’, Emre Özel ‘En Başarılı Eğitimci’, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ‘İnovasyon Ödülü’, Baykar Makina ‘İnovasyon Ödülü’, Babala TV (Oğuzhan Uğur) ‘En Başarılı Youtube Kanalı’, sabah.com.tr (İsa Tatlıcan) ‘En Başarılı Haber Sitesi’, Cabir Turgut ‘En Başarılı Ekonomi Muhabiri’, Demet Akbağ ‘En Başarılı Kadın Oyuncu’, Pelin Çift ‘En Başarılı Program Sunucusu’, Hüseyin Altınalan ‘En İyi Haber Ajansı Yöneticisi’, Emin Gökçegözoğlu ‘En Başarılı Haber Müdürü’, İsmail Gülle (TİM Başkanı) ‘Ekonomiye Katkı Ödülü’.