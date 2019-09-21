0553 313 94 23

Vergi muafiyeti nedir? | Vergi muafiyetinden kimler yararlanabilir? Vergi muafiyeti şartları

Vatandaşlar özellikle son dönemlerde vergide istisna ve muafiyetin şartlarının neler olduğu merak ederek sık sık internet üzerinden arama yapmaktadır. Peki, vergi muafiyeti nedir? Vergi Yansıması nedir? Nasıl olur? Vergi muafiyetinden kimler yararlanabilir? Vergi muafiyeti şartları nelerdir? İşte vergi muafiyeti hakkında merak edilenler...

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:26
Vergi muafiyeti nedir? | Vergi muafiyetinden kimler yararlanabilir? Vergi muafiyeti şartları

Vatandaşlar özellikle son dönemlerde vergide istisna ve muafiyetin şartlarının neler olduğu merak ederek sık sık internet üzerinden arama yapmaktadır. Peki, vergi muafiyeti nedir? Vergi Yansıması nedir? Nasıl olur? Vergi muafiyetinden kimler yararlanabilir? Vergi muafiyeti şartları nelerdir? İşte vergi muafiyeti hakkında merak edilenler...

Vergi muafiyeti nedir?

Vergi muafiyeti kısaca, bir mükellefin veya mükellef grubunun vergi dışı tutulma olayıdır. Bu muafiyet kısmen veya tamamen olabilir. Biraz daha detaylandırmak gerekirse vergi vermekle yükümlüsü olması gereken gerçek veya tüzel kişilerin vergi kanununda yer alan kararlar doğrultusunda yükümlünün vergi dışında bırakılmasıdır.

Örnek vermek gerekirse Türkiye sınırlarındaki 200 metrekareye kadar olan tek konutu bulunan emekliler Emlak vergisinden muaf tutulmuştur.

Bir başka örnek ise, bir iş yeri açmadan sadece gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı kişiler gelir vergisinden muaf tutulmuştur.

Verginin yansıması nedir? 

Vergi yansıması, kanunen vergiden yükümlü olan mükellef tarafından ödenecek verginin fiyat mekanizması aracılığıyla kısmen veya tamamen 3. kişilere aktarılmasıdır.

İleriye doğru vergi yansıması ise bir hizmet veya bir malın satıcıdan alıcısının üzerine yani daha genel bir tanımla üreticiden tüketici üzerine, bir başka deyişle arzdan talep üzerine doğru yansıtılması demektir.

Geriye doğru vergi yansıması da verginin, satıcıya veya üreticiye yüklenmesi demektir. Böylece ileriye doğru yansımada olduğu gibi vergi, arzdan talep üzerine değil talepten arz üzerine doğru yansımaktadır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 14:26
  1. Vergi muafiyeti
  2. Vergi muafiyeti nedir
  3. Vergi muafiyetinden kimler faydalanabilir
  4. Vergi muafiyetinden kimler faydalanır
  5. Vergi muafiyetinden kimler yararlanır
  6. Vergi muafiyeti şartları
  7. emekli vergi muafiyeti
  8. vergide istisna
  9. Vergi Yansıması
  10. Vergi Yansıması nedir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malign mezenşimal tümör nedir? Malign mezenşimal tümör belirtileri neler tedavisi nedir?
    1. Malign mezenşimal tümör nedir? Malign..
    2. Dünyaya örnek olacak haber! Zinayı..
    3. ALES nedir? ALES çıkmış sorular..
    4. "Osmanlı'nın arka bahçesi" Mudurnu'da..
    5. Neslican Tay ne kanseriydi
    6. Vergi muafiyeti nedir? | Vergi..
    7. Çoklu organ yetmezliği nedir? | Çoklu..
    8. Bebeklerin diş çıkardığı nasıl..
    9. Balıkesir'de 131 düzensiz göçmen, 3..
    10. Taha Akgül kimdir kaç yaşında? | Taha..
    11. Taha Akgül final maçı ne zaman saat..
    12. Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!..
    13. Af yasasından kimler yararlanacak?..
    14. Değişik zamanlarda ele geçirdi! İran;..
    15. Mevsimin ilk kar tanesi düştü
    16. TBMM ne zaman açılacak? | Meclis 2019..
    17. Sanat eseri ve antika ihracatı arttı
    18. Erdoğan’dan FOX muhabirine şamar!
    19. Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a zor rakip
    20. Yolda karşılaştığı husumetliler..
    21. Diriliş Osman dizisi ne zaman..
    22. Düzce'de otomobil devrildi! Yaralılar..
    23. Parion Antik Kenti 18 asırlık..
    24. Erdoğan'dan Volkan Bozkır'a kritik görev
    25. O ülkede uçak kazası! Baba ve oğlu öldü
    26. '52 milyon turist hedefimizi..
    27. Bakan Cahit Turhan: Ülkemiz raylı..
    28. Trabzonspor kalesini iyi koruyamadı
    29. İran'dan açık tehdit: Sahasının savaş..
    30. Üniversite akademik personel alımı..
    Türkiye'yi örnek gösterdiler: Herkesin harcı değil başkası göze alamaz
    Türkiye'yi örnek gösterdiler: Herkesin harcı değil başkası göze alamaz
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2019
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin