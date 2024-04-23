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Gündem Vergi dairesinde rüşvete suçüstü
Gündem

Vergi dairesinde rüşvete suçüstü

Yeniakit Publisher
2024-04-23 16:57:00 -
Vergi dairesinde rüşvete suçüstü

İstanbul, Küçükçekmece'de borcu olan bir vatandaşı tehdit ederek rüşvet istediği öne sürülen vergi dairesinde görevli gelir uzmanı ve icra memuru, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Vergi borcu olan bir kişi, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek vergi Dairesi'nde görevli vergi uzmanı ile icra memuru hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mağdur, kendisini arayan vergi uzmanı ile icra memurunun, borcu nedeniyle hesaplarına bloke konulacağını ancak bir miktar para karşılığında bu kararı erteleyebileceklerini söyleyerek rüşvet istediğini iddia etti.

Bunun üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, mağdur kişiyi önce arayarak 20 bin lira karşılığında hesabına bloke konulmayacağını söylediği, mağdur kişinin bu parayı verdiğini ancak şüphelilerin bu sefer de 40 bin lira para istedikleri belirlendi.
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Şüphelilerin, 5 Nisan'da mağdurun Esenyurt'taki iş yerine giderek paraları elden teslim aldığını öğrenen ekipler, şüphelileri yakalamak için söz konusu adrese gitti.

Polisle iş birliği yapan mağdur, seri numaraları belli olan paraları şüphelilere ödedi.

Şüpheliler parayı aldıktan sonra araçlarıyla adresten ayrıldı. Bu sırada takipte olan polis ekipleri, şüphelilerin aracını durdurarak 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu, seri numaraları daha önceden alınan 5 bin lira ve soruşturmaya konu 10 bin lira olmak üzere toplam 15 bin lira nakit para, 1 sarı zarf ile lastikli desteler halinde toplam 11 bin 820 lira ve 200 dolar nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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