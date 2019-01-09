0553 313 94 23

‘Verem en çok öldüren 10 hastalıktan biri’

Doç. Dr. Aylin Babalık, halk arasında verem olarak da bilinen tüberkülozun dünyadaki ilk 10 ölüm sebebinden biri olarak en fazla ölüme sebep olan enfeksiyon hastalığı olduğunu belirtti

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:51
‘Verem en çok öldüren 10 hastalıktan biri’

 İstanbul 

Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Aylin Babalık, halk arasında verem olarak da bilinen tüberkülozun dünyadaki ilk 10 ölüm sebebinden biri olarak en fazla ölüme sebep olan enfeksiyon hastalığı olduğunu belirterek, 21. yüzyılda milyonlarca insanın önlenebilir ve iyileştirilebilir hastalıktan hayatını kaybetmesinin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Doç. Dr. BabalıkVerem Eğitim ve Propaganda Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüberkülozun toplum sağlığı açısından önemli bir problem olduğunu aktardı. Dünya genelinde her yıl 10 milyon yeni hastanın ortaya çıktığını ifade eden Babalık, bu hastaların ancak yüzde 64’ünün raporlandığı, yüzde 36’sının ise kayıtlarda yer almadığının bilindiğini anlattı.

Doç. Dr. Aylin BabalıkTüberküloz hâlâ dünyadaki ilk 10 ölüm sebebinden biri olarak en fazla ölüme sebep olan enfeksiyon hastalığıdır. 2017’de 1,6 milyon kişi bu sebeple ölmüştür. Ölümlerin yüzde 95’i hastalık sıklığıyla benzer biçimde, düşük ve orta gelirli ülkelerdedir. 21. yüzyılda milyonlarca insanın bu önlenebilir ve iyileştirilebilir hastalıktan hayatlarını kaybetmesi kabul edilemez” dedi.

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram ise “Hastaların erken tanısı ve tedavisi, tedavilerinin başarı ile tamamlamaları için doğrudan gözetimli tedavinin kaliteli yapılabilmesi amacıyla desteklenmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:51
  1. İstanbul
  2. Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Aylin Babalık
  3. verem
  4. tüberküloz
  5. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası
  6. toplum sağlığı
  7. Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Körfez ülkeleri ve İsrail Ankara'ya karşı iş birliği yapıyor" iddiası
    1. "Körfez ülkeleri ve İsrail Ankara'ya..
    2. Tüberküloz yatkınlığına neden olan..
    3. Tuzla Piyade Okulu'ndaki darbe..
    4. O görüntünün Meksika'da çekildiği..
    5. Sivasspor'dan sürpriz forvet hamlesi..
    6. TÜGVA'nın Etimesgut Temsilciliği açıldı
    7. Hırsızdan gelen mesajla şok geçirdi!..
    8. İstanbul'da hırsızlık operasyonu
    9. ‘Verem en çok öldüren 10 hastalıktan..
    10. "Mali disiplin en önemli çıpamız"
    11. Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi
    12. Kapı zilini 3 saat boyunca yaladı!..
    13. SSK Bağ-Kur memur emekli maaşları son..
    14. Dereye düşen otomobilde hayatını..
    15. Trump'a tepkiler büyüyor! Protestolar..
    16. Sufi Yolu'nu yürüyen Amerikalı..
    17. GDO demek, canlıya yaratılıştan..
    18. İsviçre Merkez Bankası geçen yıl 15,3..
    19. Çankırı’nın meşhur Tuz Odası..
    20. Üst düzey Rus yetkiliden flaş..
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı