‘Verem en çok öldüren 10 hastalıktan biri’

İstanbul

Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Aylin Babalık, halk arasında verem olarak da bilinen tüberkülozun dünyadaki ilk 10 ölüm sebebinden biri olarak en fazla ölüme sebep olan enfeksiyon hastalığı olduğunu belirterek, 21. yüzyılda milyonlarca insanın önlenebilir ve iyileştirilebilir hastalıktan hayatını kaybetmesinin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Doç. Dr. Babalık, Verem Eğitim ve Propaganda Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüberkülozun toplum sağlığı açısından önemli bir problem olduğunu aktardı. Dünya genelinde her yıl 10 milyon yeni hastanın ortaya çıktığını ifade eden Babalık, bu hastaların ancak yüzde 64’ünün raporlandığı, yüzde 36’sının ise kayıtlarda yer almadığının bilindiğini anlattı.

Doç. Dr. Aylin Babalık “Tüberküloz hâlâ dünyadaki ilk 10 ölüm sebebinden biri olarak en fazla ölüme sebep olan enfeksiyon hastalığıdır. 2017’de 1,6 milyon kişi bu sebeple ölmüştür. Ölümlerin yüzde 95’i hastalık sıklığıyla benzer biçimde, düşük ve orta gelirli ülkelerdedir. 21. yüzyılda milyonlarca insanın bu önlenebilir ve iyileştirilebilir hastalıktan hayatlarını kaybetmesi kabul edilemez” dedi.

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram ise “Hastaların erken tanısı ve tedavisi, tedavilerinin başarı ile tamamlamaları için doğrudan gözetimli tedavinin kaliteli yapılabilmesi amacıyla desteklenmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.