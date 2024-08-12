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Ekonomi Verdikleri fiyat onurlarına dokundu! Tam 600 ton kavunu ücretsiz dağıttılar
Ekonomi

Verdikleri fiyat onurlarına dokundu! Tam 600 ton kavunu ücretsiz dağıttılar

Yeniakit Publisher
2024-08-12 21:12:00 -
Verdikleri fiyat onurlarına dokundu! Tam 600 ton kavunu ücretsiz dağıttılar

Manisa Salihli'de ücretsiz kavun ve karpuz dağıtıldı. Duyan tarlaya koştu ve tam 600 ton kavun ve karpuz vatandaşlara dağıtıldı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde 3 ortak tarafından 220 dönüm alana ekilen yaklaşık 600 ton kavun ve karpuz, halka ücretsiz dağıtıldı. Duyan vatandaşlar tarlaya akın etti.

Salihli’nin Yılmaz Mahallesi’ndeki 220 dönüm alana Ahmet Akbaş, Metin Akbaş ve Eyüp Çakar tarafından ortaklaşa kavun ve karpuz ekildi. Yaklaşık 1.5 milyon lira masraf eden üç ortak, kavun ve karpuzların hasat vakti gelince durumu alıcılara iletti.

Tarlaya gelen alıcılar, 100 ila 300 bin lira arasında rakam verince üç ortak ürünlerini bu fiyata satmak yerine halka ücretsiz dağıtma kararı verdi. Üç ortak, sosyal medya hesaplarından tarladaki kavun ve karpuzların bedava olduğunu, hasat etmek isteyenlerin tarlaya gelerek ürünleri hasat edebileceği duyurdu. Yapılan duyurunun ardından vatandaşlar tarlaya akın etti. Kimi vatandaş traktörü, kimisi motosikleti, kimisi aracı ile tarlaya gelip ürünleri toplayarak aldı.

Kavun ve karpuzları vatandaşlar çuvallarla, ellerindeki poşetlerle ya da koltuk altında taşıdı.

“Verdikleri fiyat ağrımıza gitti”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatandaşın kavun ve karpuzları tarladan hasat etmelerinden mutlu olduğunu ifade eden arazi ortaklarından Ahmet Akbaş;

Burası 220 dönümlük bir arazi. Bunun yaklaşık 65 dönümüne kavun, geri kalan kısmına da karpuz ektik. Kavun ve karpuzların bize maliyeti ise yaklaşık 1,5 milyon lira oldu. Hasat vakti gelince alıcılardan talepler gelmeye başladı. Tarlaya gelenler, pazarlık yapanlar oldu. Ama hepsi 100-200-300 bin gibi komik rakamlarla gelince bizde 1,5 milyona mal ettiğimiz bir ürünü talep ettikleri rakamlarla satmak ağırımıza gitti. Emek vererek yetiştirdiğimiz ürünü bu fiyata satmak yerine vatandaşımıza dağıtmak istedik. Sosyal medya hesaplarımızdan ‘Ücretsiz gelip toplayabilirsiniz’ diye paylaşım yapınca vatandaşlarımız hasat için tarlaya akın etti. Tarlaya akın eden vatandaşlarımız hasat ettikleri kavun ve karpuzları evlerine götürdüler. Bizim beklentimiz 300-350 ton iken, dünden beri gördük ki tarlada 600 tonun üzerinde kavun varmış.

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