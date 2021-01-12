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Yaşam Ventili maske hangisidir? Ventilli maske zararlı mı?
Yaşam

Ventili maske hangisidir? Ventilli maske zararlı mı?

Ventilli maske ne demek, özellikleri nelerdir? THY Genel Müdürü tarafından yapılan "ventilli maske" uyarısından sonra ventilli maskenin hangisi olduğu merak ediliyor. Peki, ventilli maske hangisidir? Ventilli maske takmak zararlı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 19:24:00 -
Ventili maske hangisidir? Ventilli maske zararlı mı?

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak içerisinde yolcuların kullandığı maskelerle ilgili açıklamasında, "Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız" dedi. Açıklamanın ardından ventilli maskenin özellikleri merak ediliyor.

Ventili maske hangisidir?

Ventilli maske, maskelerin üzerinde ventil adı verilen plastik parçaları bulunan filtreli diye isimlendirilen maskelerdir. Filtreli maskeler tek taraflı çalışan, havayı olduğu gibi dışarı çıkaran parçalardır. Maskenin geri kalanının tamamı filtredir. Ventil filtreleme işi yapmamaktadır.

Ventilli maske zararlı mı?

Ventil adı verilen plastik kısım, filtreli maskelerde tek taraflı çalışıyor ve havanın olduğu gibi dışarı çıkmasını sağlıyor. Ventil maskelerin özelliği nefesinizi içeride tutmaz ön yüzdeki plastik yuvarlık kısım olan ventil aracılığı ile nefesinizi dışarıya aktarır. Bu durum hastalık içi sıkıntılıdır. Ventil maske kullanan koronavirüs hastaları hastalığı ve bulaşıcı mikropları olduğu gibi dışarı yaymaktadırlar.

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