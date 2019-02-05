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Venezuela’ya 99-6143 numaralı işgal uçuşu

Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya karşı başlatılan Amerikancı darbe girişimi, askeri müdahaleye doğru gidiyor. Dünya üzerindeki uçuşları takip eden Civmilair sitesi Amerika, özel kuvvetleri’nin 99-6143 numaralı uçuş ile Ortadoğu'dan Amerika'ya geldiğini duyurdu.

05 Şubat 2019 Salı 17:52
Venezuela’ya 99-6143 numaralı işgal uçuşu

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Venezuela'ya asker göndermenin de seçenekler arasında olduğunu duyurmuştu.

CBS televizyonundaki "Face the Nation" programına konuk olan Trump'ın bu sözleri sonrası Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Savaşmaktan korkmadığını ve vatanlarını emperyalizme asla teslim etmeyeceklerini vurguladı. Maduro, üniversitelerde ve fabrikalarda insanların savaş hazırlığı yaptığını duyurdu.

Tüm bu restleşmelerin arından dünya üzerindeki uçuşları takip eden Civmilair sitesi ABD, özel kuvvetlerini Ortadoğu'dan Amerika'ya geldiğini duyurdu.

99-6143 kuyruk numarası ile Irak'ın Erbil kenti yakınlarındaki Harir askeri havalimanından kalkan Us Air Force (USAF) uçağı, Kolombiya'ya hareket etti. Uçakta ABD Özel Kuvvetleri'nin olduğu düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde basında ABD'nin kendini Geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido'nun sözde insani yardım talebine yanıt verdiği, Venezuela'ya Kolombiya, Brezilya ve Karayipler üzerinden işgal hattı kurmaya hazırlandığı dile getirilmişti.

Hafta içi, Venezuela'ya yönelik yaptırım kararlarının açıklandığı toplantıda John Bolton'un elindeki not defterinde, Kolombiya'ya 5 bin asker, dikkatlerden kaçmamıştı. 5 bin askerin Kolombiya üzerinden açılacak işgal koridorunu desteklemek amacıyla kullanılacağı yorumu yapıldı. Kolombiya ordusuna ait helikopeterlerin de geçen hafta içi Venezuela sınırında uçuş yaptığı kameralara yansımıştı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:52
  1. VENEZUELA
  2. İŞGAL
  3. ABD
  4. UÇAK

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