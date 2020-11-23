  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Venezuela'da trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı
Aktüel

Venezuela'da trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 05:30:29 -
Venezuela'da trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkesi Venezuela'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yanarak hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Venezuela basınında çıkan habere göre, ülkenin Falcon eyaletine bağlı Coro kentinin otoyolunda bir otobüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.

Olay yerine gelen ekipler, 8 kişinin cansız bedenine ulaşırken yaralanan 18 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Kazanın otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana geldiğini açıklayan yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanan İbrahim Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım!
Siyaset

Koronavirüse yakalanan İbrahim Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini bir öncelik olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye ile AB’nin ekon..
Rıdvan Dilmen’den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girmeseydi…
Gündem

Rıdvan Dilmen’den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girmeseydi…

Süper Lig'de yayıncı kuruluş beIN Sports ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki ücretle ilgili anlaşmazlık hafta içi son buldu. Rıdvan Di..
Ceren Damar'ın katilinin dedesinden tepki çeken sözler!
Gündem

Ceren Damar'ın katilinin dedesinden tepki çeken sözler!

Sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar davasında tanık olarak dinlenen katilin dedesinin sözleri pes d..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay