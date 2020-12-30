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Aktüel Venezuela'da doğal gaz tüpleri taşıyan kamyonda patlama: 45 yaralı
Aktüel

Venezuela'da doğal gaz tüpleri taşıyan kamyonda patlama: 45 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 00:10:18 -
Venezuela'da doğal gaz tüpleri taşıyan kamyonda patlama: 45 yaralı

BOGOTA (AA) - Venezuela'nın Monagas eyaletinde içinde doğal gaz bulunan tüpleri taşıyan bir kamyonda meydana gelen patlamada 45 kişi yaralandı.

Yerel basından çıkan habere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Monagas eyaletine bağlı Piar kasabasında, doğal gaz tüpleri taşıyan kamyonun kasasında patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan 45 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Yetkililer, 2 tüpün alev almasının ardından kamyonun kasasındaki yaklaşık 150 tüpün havaya uçtuğunu bildirdi.

Öte yandan patlamanın etkisiyle çevredeki ev, iş yerleri ile park halindeki araçların camları kırıldı.









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