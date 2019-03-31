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Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro için destek yürüyüşü

Venezuela’da iktidar yanlısı halk, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek için yürüdü. Gösterilerde konuşma yapan Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello: "Yabancılara Venezuela’ya askeri müdahale çağrısı yapanlar ülkenin düşmanı olarak muamele görecek" dedi

31 Mart 2019 Pazar 06:44
Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro için destek yürüyüşü

Venezuela’da iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) mensupları Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek için yürüdü. Tarihinin en ciddi siyasi krizinin içinden geçen ve son dönemde yaşanan elektrik kesintileri ile boğuşan Venezuela’da muhaliflerin protestoları gibi iktidar yanlılarının destek gösterileri de sürüyor. 

AA'nın haberine göre; PSUV ve iktidar destekçisi diğer siyasi organizasyonların katılımıyla yapılan ve başkent Caracas’ın farklı bölgelerinden başlayan son destek yürüyüşü kent merkezindeki O’Leary Meydanı’nda tertiplenen mitingle son buldu. 

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve PSUV Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, burada yaptığı konuşmada, muhalefetin ülkelerine yönelik ABD askeri müdahalesi isteyen kesimlerini hedef aldı.  Cabello “Yabancılara Venezuela’ya askeri müdahale çağrısı yapanlar ülkenin düşmanı olarak muamele görecek.” dedi. 

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun “geçici devlet başkanı olarak” 23 Ocak’ta yemin etmesi ile başlayan siyasi krizi işaret eden Cabello, bu süreçte muhalefetin hiçbir kazanımı olmadığını ve sadece takipçilerini kandırdığını belirtti. Cabello, "Anayasaya göre burada sadece bir devlet başkanı var. Anayasa ABD’nin Venezuela konusunda karar alabileceğini söylemiyor." ifadelerini kullandı. 

Muhaliflerin sokak gösterileri karşısında kendilerinin de sokakta kalacağını vurgulayan Cabello, ayrıca herhangi bir askeri tehdit karşısında da hazırlıklı olduklarını dile getirdi. 

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 06:44
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