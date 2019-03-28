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Venezuela'da büyük kriz! Çok sayıda okul, fabrika ve iş yeri kapandı

Venezuela'da şimdi de şebeke suyu sıkıntısı yaşanmaya başladı. Su krizi nedeniyle ülke genelinde çok sayıda okul, fabrika ve iş yeri kapandı.

28 Mart 2019 Perşembe 14:21
Venezuela'da büyük kriz! Çok sayıda okul, fabrika ve iş yeri kapandı

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da şebeke suyu pompalarının bozulması nedeniyle yaşanan su sıkıntısı şehirdeki yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, su pompalarının elektrik kesintisi nedeniyle bozulmasının ardından, başkent Caracas sakinleri şehrin yüksek bölgelerindeki nehirlere akın ediyor.

Şehrin birçok bölgesinde şebeke suyu sağlanamazken, halk park ve bahçelerdeki kaynak ve hatlardan evlerine su taşıyor.

Birçok okul, fabrika ve iş yeri kapandı

Hafta başından bu yana yaşanan su kesintisinden dolayı şehir genelinde çok sayıda okul, fabrika ve iş yeri de kapandı.

Öte yandan, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, elektrik kesintilerine işaret ederek cumartesi günü sokağa çıkacaklarını ve bu gösterilerin 6 Nisan'da devreye sokacakları "Özgürlük Operasyonu"nun bir provası niteliği taşıdığını söylemişti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:21
  1. Venezuela
  2. Caracas
  3. Juan Guaido
  4. su şebekesi
  5. su krizi

YORUM YAZ

  • turkturk41 dk önce
    ONLARDA CHP YOK OLSA B...KU YEDILER DARBE GERCEKLESMISTI,,
  • selimselim1 sa önce
    Venezuela da ABD ye misilleme yapsın barajlarını bomba atsın enerji hatlarını patlatsınyok mu ülkesi için ölecek Venezuela vatandaşı?
  • DadaşDadaş1 sa önce
    Bizim ülkemizdede kapandı...... biz bize yanalım.....

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