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Venezuela sınırına çok sayıda asker indirildi!

Kolombiya hava kuvvetlerine ait askeri bir uçak Kolombiya-Venezela sınırında bulunan Cucuta kentine çok sayıda asker indirdi.

05 Şubat 2019 Salı 16:27
Venezuela sınırına çok sayıda asker indirildi!

Venezuela Ulusal Meclisi Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" olarak ilan etmesiyle başlayan ardından ABD başta olmak üzere birçok devletin kendisini tanıması ve açıktan destek vermesiyle devam eden krizde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 

"Tüm seçenekler masada'' çıkışları

Guaido birçok ülkeden destek görse de, başta Venezuela ordusu olmak üzere birçok kesim tarafından destek bulamadı. Arkasına ABD'yi alan Guaido, orduya, ülkeye müdahale etmesini bile istedi ancak bir karşılık alamadı. Bu sebepten ötürü Guaido başta olmak üzere, ABD Başkanı Donald Trump'ın da dahil olduğu birçok isim, ABD'li bakan ve üst düzey temsilciler, Venezuela'ya askeri seçenekler dahil çok sayıda müdahalenin masada olduğunu söylediler. Hatta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, Venezuela'ya yaptırımları açıkladığı gün not defterinde "Kolombiya sınıra 5000 asker" yazısı tüm dünyada dikkat çekmişti. 

İlk yığınaklamayı Brezilya yaptı

Geçtiğimiz pazar günü de, Venezuela'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero, ABD'nin ülkesine girmesinin an meselesi olduğunu belirtmiş, açıklamanın yapıldığı gün, Brezilya'da birçok askeri araç ve tankın Venezuela sınırına yığınak yaptığı görüntülenmişti.

Yeni askerler sınıra indirildi

Brezilya'daki hareketlenmenin bir benzeri de Kolombiya-Venezuela sınırında gerçekleşti. İki ülkenin sınırında bulunan Cucuta kentine, dün akşam saatlerinde Kolombiya hava kuvvetlerine ait bir C-130 kargo uçağıyla çok sayıda asker indirildi. Kolombiya medyası, bu askerlerin Venezuela'ya olası yardım ve müdahalede yardımcı olacağını öne sürdü.

Kaynak: Haber7

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 16:27
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  • Enver ZGEnver ZG1 sa önce
    BURADAN 3.DÜNYA SAVAŞI PATLAK VEREBİLİR !!!
  • mehmet önenmehmet önen1 sa önce
    HAYDUT vede KATILabdyine kan istiyor

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