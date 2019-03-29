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Venezuela krizine bir ülke daha katıldı! Askerleri geri çekin

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, Venezuela'ya askeri yardım gönderen Rusya'ya çağrıda bulundu. Araujo, "Amaçları ülkenin sol hükümetini iktidarda tutmaksa, Rus birliklerinin Venezuela'dan ayrılması gerekiyor" dedi.

29 Mart 2019 Cuma 01:35
Venezuela krizine bir ülke daha katıldı! Askerleri geri çekin

Venezuela'ya Rus askeri uzmanların gönderilmesine ilişkin açıklama yapan Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, "Amaçları ülkenin sol hükümetini iktidarda tutmaksa, Rus birliklerinin Venezuela'dan ayrılması gerekiyor" diye konuştu.

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, Rus askeri uzmanların Venezüella'ya gönderilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Brezilya seçimlere gidilsin istiyor

Reuters'a röportaj veren Araujo, Rusya'nın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu desteklemenin ancak ülke ekonomisinin ve toplumunun çöküşünü derinleştireceğini ve krizden çıkmanın tek yolunun muhalefet lideri Juan Guaido liderliğindeki geçici bir hükümetle seçimlere gitmek olduğunu kabul edeceğini umduğunu söyledi.

Bakan Araujo, "Düşünceleri Maduro'yu daha uzun süre iktidarda tutmaksa; bu daha çok insanın açlıktan ölmesi, ülkeden kaçması ve daha fazla trajedi anlamına gelir" diye konuştu.

Araujo, "Venezuela halkının çektiği acının devamına katkıda bulunan her şey ortada kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Rusya ve Venezuela arasındaki askeri işbirliği kapsamında yaklaşık 100 askeri uzman Venezuela'ya gönderilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya askerlerini Venezuela'dan çekme çağrısı yaparak, 'tüm seçeneklerin masada' olduğunu dile getirmişti.

"Venezuela halkını..."

Bakan Araujo, Rus askerlerin Venezüella'daki varlığının 'Maduro'nun zayıflığının bir göstergesi' olduğunu ifade ederek, "(Maduro) Yurtdışından asker getirmeye ihtiyaç duyduysa, kendi silahlı kuvvetlerinin tamamen onun safında yer almadığı ve Venezuela halkını baskı altına almaya devam edemediği açık" dedi.

Diğer yandan Araujo, Brezilya hükümetinin kasım ayında BRICS zirvesine katılacak olan Rusya ve Çin ile ticaret ve diğer alanlarda işbirliği yapmak istediğini dile getirdi.

Araujo, Bolsonaro hükümeti için en önemli önceliğin, tarımsal ihracatın dünya çapında ve özellikle de Brezilya'nın en büyük müşterisi olan Çin'e yayılması olduğunu söyledi. Araujo, mayıs ayında Tarım Bakanı Tereza Cristina Dias ile birlikte Çin'i ziyaret etmeyi planlıyor.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 01:35
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