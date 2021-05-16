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Dünya Venezuela: Kolombiya sınırında 8 asker rehin alındı
Dünya

Venezuela: Kolombiya sınırında 8 asker rehin alındı

Venezuela, 21 Mart’tan bu yana Kolombiya sınırında 8 askerinin rehin alındığını doğruladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 10:43:00 -
Venezuela: Kolombiya sınırında 8 asker rehin alındı

Venezuela Silahlı Kuvvetleri, 21 Mart'tan bu yana Kolombiya sınırı yakınlarında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) üyeleri ve düzensiz silahlı gruplara yönelik operasyonlarında 8 askerinin rehin alındığını duyurdu.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Miraflores Sarayı'nda yaptığı açıklamada, Apure eyaletinde, 23 Nisan'da Kolombiyalı düzensiz silahlı gruplara yapılan operasyonlar esnasında 8 askerin kaçırıldığını belirterek, son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Askerlerin kurtarılması için Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile birlikte çalıştıklarını vurgulayan Lopez, "Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri, Venezuela devleti, halkı ve kurumlarımıza savaş ilan eden uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma ve gaspçı terör örgütlerine operasyon düzenliyor." ifadesini kullandı.

Lopez, bu grupların güvenlik güçlerine karşı korkakça yöntemlerle saldırdığına işaret ederek, "Uzaktan patlatılan anti personel mayınlar ve patlayıcılar gibi öldürücü tuzaklar kullanarak askeri personelin ölümüne, bazılarının ise sakatlanmasına ya da ciddi şekilde yaralanmasına neden oluyorlar." dedi.

Askerlerin kurtarılması için hiçbir çabadan kaçınılmayacağını dile getiren Lopez, sınırdaki suç örgütlerinin Kolombiya hükümeti tarafından desteklenmesinin bölgede istikrarsızlığa yol açtığını söyledi.

Lopez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatlarına uygun olarak, Venezuela coğrafyasının hiçbir yerinde yasa dışı silahlı gruplara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

8 askerin rehin alındığı öne sürülmüştü

FARC'ın yeniden silahlanan kanadına bağlı bir grubun, 11 Mayıs'ta Uluslararası Kızılhaç Komitesine yazdığı mektupta, 8 Venezuelalı askeri rehin alındığı iddia edilmiş ancak Venezuela makamları tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Şu ana kadar 12 Venezuelalı asker ve en az 9 isyancının öldüğü çatışmalar nedeniyle bölgede yaşayan yaklaşık 7 bin Venezuelalının Kolombiya'ya sığındığı belirtiliyor.

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