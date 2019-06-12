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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Rusya hamlesi

Küresel haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin darbe planladığı Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakın zamanda Rusya'nın başkenti Moskova'ya bir ziyaret düzenleyeceği açıklandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 23:10
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Rusya hamlesi

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakın zamanda Rusya'nın başkenti Moskova'ya bir ziyaret düzenleyeceğini duyurdu. 

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Yakında Devlet Başkanımız Nicolas Maduro'yu, Rusya'da, halkının yararına olan yeni anlaşmalara imza atarken göreceğiz" ifadelerine yer verildi. Venezuela'nın Ekonomik Bölge Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami de Maduro'nun Rusya'yı her an ziyaret edebileceği yönünde açıklamada bulundu. Öte yandan Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Maduro'nun ziyaretine dair henüz hiç bir şeyin netleşmediğini belirtti.

Maduro'dan muhalefete 'darbe' tepkisi

ABD ile yaşanan kriz sonrası Rusya ile olan ilişkileri yoğunlaşan Maduro ise gün içerisinde yaptığı konuşmada muhaliflere tepki gösterdi.

Maduro, "Muhalefet Venezuela'da bir darbe gerçekleştirmek istiyor, ama başaramayacaklar. İyi ya da kötü yolla denedikleri hiçbir yolda başarılı olamayacaklar. Size yemin ederim Venezuela'da uzun süre daha devrim devam edecek" dedi.

Muhalefetin tüm çabalarının boşa çıkacağını belirten Maduro, "Ne yaparlarsa yapsınlar yetmeyecek. Çünkü karşılarında katı bir sivil-askeri birlikteliği var. Anayasa'ya dayalı sağlam bir güç var. Ne kadar ileri giderlerse, orada barış ve istikrarın o kadar fazla olacağının garantisi var" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 23:10
  1. Nicolas Maduro
  2. Maduro
  3. Venezuela
  4. Dmitriy Peskov

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