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Dünya Venedik Komisyonu, çoklu baro sistemini eleştirdi
Dünya

Venedik Komisyonu, çoklu baro sistemini eleştirdi

Avrupa Konseyi'ne ait Venedik Komisyonu, Türkiye'de çoklu baro sistemini ve baroların seçim sistemlerinde değişikliği öngören Avukatlık Kanunu'na ilişkin görüşünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 21:54:00 -
Venedik Komisyonu, çoklu baro sistemini eleştirdi

Komisyon bugün yayınladığı raporda söz konusu yasada, avukatların tarafsızlığının ve bağımsızlığını tehlikeye sokulduğunu belirtti.

Venedik Komisyonu'nun konuyla alakalı ifadesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) İzleme Komitesi Başkanı Michael Aastrup Jensen tarafından talep edilmişti.

Uluslararası insan hakları sözleşmelerinin avukatlık mesleğinin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda talimat vermediğini ifade eden komisyon, avukatlığın önemli derecede bağımsızlık ve profesyonellik gerektiren bir meslek olduğunun üzerinde durdu.

Komisyonun yayınladığı raporda avukatlık mesleğinde “özyönetim” ilkesinin de olduğunu bildirdi.

Türk hükümetinin Avukatlık Kanunu'ndaki sorunları çözmek için yasa çıkardığınıbelirten komisyon, söz konusu yasanın daha önce belirtilen sorunları nasıl çözdüğünün anlaşılmadığı ifade edildi.

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