  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel

Venedik değil Edirne! Şiddetli sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Venedik değil Edirne! Şiddetli sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü!

Edirne ve Kırklareli genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, kentte hayatı adeta felç etti.

Edirne'de etkili olan sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Edirne'de etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar da zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda araçlar yavaşlamak zorunda kalırken, yayalar su birikintilerinin arasından geçmeye çalıştı.

Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağmurun aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

