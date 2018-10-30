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Veliaht Prens Selman'a büyük şok! Alternatifi sürgünden çağrıldı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olarak okların hedefi olan Veliaht Prens Selman'ın krallık koltuğu sallantıya girdi. Selman'ın alternatifi olarak görülen Prens Ahmed sürgünden geri döndü.

30 Ekim 2018 Salı 16:42
Veliaht Prens Selman'a büyük şok! Alternatifi sürgünden çağrıldı

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetinin üzeri örtülmeye çalışırken, ihale Veliaht Prens Selman'ın üzerine kalmak üzere. Özellikle 154 kişilik ekibin Selman'ın yakınında bulunması nedeniyle eleştiri oklarının hedefine giren Muhammed bin Selman için alternatif isimler aranıyordu.

Daha önce ABD'nin de söylediği "bu iş çözülmezse krallığı unut" sözü gerçekleşmek üzerei. Uzun süredir sürgünde yaşayan Prens Ahmed Riyad'a geri döndü.

Selman'ın alternatifi

BBC'de yer alan bir haber özellikle Suudi Arabistan'ın geleceği açısından önem arzediyor. Suudi kralı Muhammed bin Abdülaziz'in üvey kardeşi olan Prens Ahmed İngiltere'nin başkenti Londra'da sürgün hayatı yaşıyordu.

Prens Ahmed'in ülkesine dönüş kararını nasıl verdiğine yönelik bir bilgi paylaşılmasa da prensin güvenliğiyle ilgili bazı garantiler aldığı sanılıyor. prens'in kraliyetten gelen bir çağrı ile geri geldiği iddia ediliyor.

Krallığı alabilir

Prens Ahmed, bazı Batılı uzmanlar tarafından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yerine geçebilecek bir kişi olarak görülüyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından uluslararası kamuoyunun eleştirilerinin hedefindeydi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 16:42
  1. İstanbul
  2. Veliaht Prens Selman
  3. Prens Ahmed
  4. Cemal Kaşıkçı

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