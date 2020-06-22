Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Merkez üssü Bingöl’ün Kaynarpınar köyünde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden etkilenerek 47 yapının ağır hasar gördüğü Erzincan’ın Tercan ilçesinde, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır incelemede bulunarak depremzedelerin dertlerine ortak oldular.

14 Haziran’da merkez üssü Bingöl / Karlıova - Yedisu arası Kaynarpınar köyünde meydana gelen deprem sonrası Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Kökpınar, Küllüce, Konarlı, Yaylım, Kalecik, Başbudak, Oğulveren ve merkeze bağlı Mertekli köylerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ön hasar tespit çalışması yapıldı. Yapılan ön hasar tespitine göre 388 yapı incelenerek bunlardan 40 yapı ağır hasarlı, 181 yapı az hasarlı ve 167 yapı hasarsız olarak belirlendi.

Hafta sonunda Erzincan’a gelen AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci’yle birlikte Tercan’a çıkarma yaparak depremde hasar gören köylerde incelemelerde bulundular.

Depremzedelerin dertlerine ortak olan vekiller, yaraların sarılması için devletin her zaman tüm kuruluşlarla vatandaşının yanında olduğunu belirttiler.

Vatandaşlar, Milletvekilleri Karaman ve Çakır’a duyarlılıkları için teşekkür ettiler.