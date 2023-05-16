Vekil seçilen bakanlarla ilgili flaş iddia

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, milletvekili seçilen 16 bakanın ‘bir kısmı’nın, vekillikten istifa ederek görevine döneceğini belirtti.

Seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabinesinden 16 isim, milletvekili seçilerek Meclis’e girmeye hak kazandı.

Selvi, bakanların bir kısmının vekillikten istifa ederek görevlerine döneceğini belirtti. Selvi, "Milletvekili yemini edene kadar bakanlık görevine devam edecekler. Çünkü Meclis toplanıp yemin ederlerse bakanlık görevinden istifa etmeleri gerekecek. Erdoğan ikinci turu kazanırsa, seçimler yapıldıktan sonra Meclis toplanırsa milletvekili yemini etseler dahi aralarında bakan olacaklar daha sonra milletvekilliğinden istifa edip bakanlık görevine dönecekler. Bakanların tamamının değil ama bir kısmının yeniden bakanlık görevine dönmesi bekleniyor" dedi.



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