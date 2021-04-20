Vekil değil, militan: Dokunulmazlık zırhını giydiğinden beri 'o mesaj' orada!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti iktidarını 'toplumu kutuplaştırmakla' itham edenlerin eylemleri, toplumu asıl kimin kutuplaştırdığını açıkça gösteriyor.

Erkan Oğur meselesi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözü, müziği kendisine ait olan ve bizzat seslendirdiği 'Hiç oldum' türküsünün klibi Youtube ve diğer dijital müzik platformlarında yayımlanırken, Erkan Oğur da söz konusu türküye kopuzla eşlik etmişti. Oğur, muhalif kesimin toplu lincine maruz kalınca geri adım atarak, "İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek." demişti. Erkan Oğur'un, İbarahim Kalın'a müzikal bir destek vermesini hazmedeyen çevreler, toplumun nasıl kutuplaştırıldığını ispatlamıştı.

TİP'li vekilin kendisi gibi düşünmeyenleri tehdit ettiği o mesaj...

AK Parti iktidarını 'toplumu kutuplaştırmakla' itham edenlerden Barış Atay adlı TİP'li vekilin, twitter paylaşımı da görenleri hayrete düşüyor. Milletvekilliği zırhına büründüğünden beri açık tehdit içerikli mesajını twitter hesabında sabitleyen Atay, muhalefetin kinini ifade eden mesajında, kendisi gibi düşünmeyenleri şöyle tehdit ediyor:

'Yok öyle hepimiz kardeşiz falan'

"Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!"